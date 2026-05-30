Friss hírek :: 2026. május 30. 18:13 ::

Hat autó karambolozott az M1-esen

Hat személyautó karambolozott szombat délután az M1-es autópályán Bicske közelében, a balesetben kilencen érintettek - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.

A közlés szerint a sérültekhez mentő érkezett, az autópálya érintett szakaszát a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 36-os kilométernél teljes szélességében lezárták.

A járműveket a bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanították.

Frissítés: Feloldották a teljes útzárat

Feloldották a teljes útlezárást Bicske közelében, ahol hat személyautó karambolozott szombaton délután az M1-es autópályán, a forgalom egy sávon halad - tájékoztatta a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton kora este az MTI-t.

A balesetben kilencen érintettek, a sérülteket a mentők látták el. Az autópálya érintett szakaszán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 36-os kilométernél a teljes útlezárást feloldották, egy sávon haladhat a forgalom.

(MTI)