2026. május 30. 21:49

Gépházra kilőtt rakétával állítottak meg az amerikaiak egy Iránba tartó teherhajót

Egy gambiai zászló alatt Iránba tartó teherhajót állított meg az amerikai hadsereg egy gépházra kilőtt rakétával - közölte szombaton a Középső Parancsnokság (CENTCOM).

A parancsnokság közlése szerint a támadás pénteken történt, miután a Lian Star nevű hajó nem válaszolt a felszólításokra, hogy tartsa be az Egyesült Államok által a Hormuzi-szorosban elrendelt blokádot.

A közlemény nem számolt be arról, hogy megsebesült-e valaki a Lian Star fedélzetén a támadás következtében.

"Az amerikai hajók öt kereskedelmi hajót tettek üzemképtelenné, 116-ot pedig átirányítottak, hogy maradéktalanul betartassák a blokádot, miközben Iránnal életben marad a tűzszünet" – tette hozzá a CENTCOM.

Teherán és Washington napok óta tárgyal a február 28-án kezdődött háború lezárását lehetővé tévő javaslatokról. Irán a háború kezdete óta szigorú ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, a világ szénhidrogén-kereskedelme számára létfontosságú tengeri útvonalat, az Egyesült Államok pedig április 13. óta tartja blokád alatt az iráni kikötőket.

(MTI)