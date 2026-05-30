Háború, Külföld :: 2026. május 30. 15:19 ::

ENSZ: 2025-ben megduplázódott a fegyveres konfliktusok idején elkövetett szexuális erőszakcselekmények száma

Világszerte több mint duplájára nőtt 2025-ben a fegyveres konfliktusok idején elkövetett szexuális erőszakcselekmények száma az előző évhez képest - derült ki az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) elé terjesztett, pénteken nyilvánosságra hozott ENSZ-jelentéséből.

A jelentést bemutató António Guterres ENSZ-főtitkár elmondta, hogy a világszervezet tavaly összesen 9788 ilyen jellegű erőszakcselekményt dokumentált, hangsúlyozva, hogy az atrocitások - amelyek főképp nőket és leánygyermekeket érintettek - "rendkívül brutálisak" voltak.

A jelentésben rámutatnak arra, hogy 2024-ben ez a szám 4617 volt, azonban felhívták a figyelmet, hogy sok szexuális erőszakcselekmény továbbra is homályban marad, mert a fegyveres konfliktusok nyomán kialakult bizonytalanság és korlátozások miatt sokat nem tudnak bejelenteni.

Kiemelték, hogy a dokumentálást tovább nehezítik a missziók számának megcsappanása és - a támogatások elmaradozása miatt - a költségvetési csökkentések, amelyek gyakran a nők védelmére létrehozott programokat érintik elsőként.

A jelentés összesen 21, konfliktus sújtotta országgal foglalkozik, és két új állami szereplőt is tartalmaz, az izraeli és az orosz hadsereget, illetve biztonsági erőket. Összeállítói aláhúzzák, hogy a szexuális erőszakcselekményt sok esetben háborús eszközként vagy politikai nyomásgyakorlásra használják, hozzátéve, hogy a terrorszervezetek esetében az ilyen jellegű erőszakot emberrablás, illetve emberkereskedelem keretében követik el.

A jelentésben figyelmeztetnek arra, hogy a legveszélyeztetettebb csoportok az otthonaikból menekülni kényszerülők és a menekültek, azonban az őrizetben lévők is nagyobb eséllyel válnak szexuális erőszak áldozatává, például Izraelben, Oroszországban és Ukrajnában.

A jelentés kitér arra is, hogy az elkövetők zömét nem vonják felelősségre, a szemben álló felek pedig továbbra is gyakran hagyják figyelmen kívül a nemzetközi normákat.

(MTI)