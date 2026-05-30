Politico: csak hosszú és bonyolult folyamat után juthat csak hozzá Magyaroszág az uniós pénzekhez

Bár a magyar kormányfő történelmi sikerként könyvelte el a brüsszeli tárgyalásokat, az Európai Bizottság korántsem látja ilyen egyszerűnek a helyzetet. A Politicónak nyilatkozó tisztviselők szerint Magyarország még mindig messze áll attól, hogy megkapja a több milliárd eurós uniós forrásokat. A támogatások egy része végleg elveszett és a fennmaradó összeghez is hosszú út vezet majd.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy felszabadult a Magyarországnak járó, mintegy 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás. A Politico azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a források lehívásához továbbra is hosszú és bonyolult folyamat vezet majd. A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint a magyar kormánynak még számos összetett reformot kell végrehajtania, mielőtt ténylegesen hozzájuthat az összegekhez.

Magyar Péter az Ursula von der Leyennel Brüsszelben tartott pénteki találkozóját áttörésként értékelte, azonban Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja a több milliárd eurós uniós forrást – írja a lap.

A mai találkozó alapján 16,4 milliárd euró szabadult fel

– mondta a magyar miniszterelnök újságíróknak a találkozó után, hozzátéve, hogy az eredmény jobb lett annál, mint amire számított. Az Európai Bizottság tisztviselői azonban óvatosabban fogalmaztak.

Nem állapodtunk meg a pénzek kifizetéséről

– mondta az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője, aki kifejtette, hogy csupán egy kötelezettségvállalási listáról állapodtak meg, amelynek – augusztus 31-ig – történő teljesítése lehetővé tenné a források kifizetését. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az egyezséget még át kell ültetni Magyarország uniós helyreállítási tervének hivatalos módosításába. Ebben részletesen rögzíteni kell a szükséges reformokat, beruházásokat és végrehajtási határidőket ahhoz, hogy a jövőben bármilyen kifizetés megtörténhessen. Egy másik bizottsági tisztviselő kifejtette, hogy az elmúlt napokban a tárgyalófelek konkrét reformokról és beruházásokról egyeztettek, és azt is felmérték, hogy ezek reálisan végrehajthatók-e a határidő lejártáig.

Hosszú út vezet a 16,4 milliárd euróhoz

Az egyik lapnak nyilatkozó tisztviselő szerint Magyarország várhatóan a jövő héten nyújtja be hivatalosan módosított helyreállítási tervét, amely a következő fontos lépés az uniós pénzek tényleges megszerzéséhez. A javaslatot ezután jóvá kell hagynia az Európai Bizottságnak és az uniós tagállamoknak, Brüsszel pedig júliusban szeretné elfogadni azt. Amennyiben minden feltétel teljesül, a megállapodás akár 10 milliárd eurót is felszabadíthat az Európai Unió Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből (RRF), emellett további kohéziós és akadémiai szabadsághoz kapcsolódó források is érintettek, így a végösszeg akár 16,4 milliárd euróra nőhet.

A 16,4 milliárd eurós csomagból 10 milliárd euró az RRF-programból érkezne – ebből 6,5 milliárd euró támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel formájában –, emellett 2,2 milliárd euró kapcsolódik az akadémiai szabadság feltételeinek teljesítéséhez, továbbá 4,2 milliárd euró kohéziós forrás, amelyet a szegényebb régiók gazdaságának fellendítésére szánnak.

Magyar Péter szombaton is "minden cent hazahozását" ígérte

Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a Facebook-oldalán szombat reggel közzétett bejegyzésében azt írta: "minden centet hazahozunk".

"Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl. Tegnap még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk. Történelmi győzelem" - fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg az Európai Bizottsággal.

Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13 százalékát kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, a fejlesztésére és a kutatásra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromoshálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új HÉV-szerelvények, a helyiérdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére.

(Magyar Nemzet - MTI)