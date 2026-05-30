Külföld :: 2026. május 30. 12:28 ::

Folytatódtak a tüntetések Bolívia fővárosában és környékén

Nem csillapodtak a tiltakozások helyi idő szerint péntek este a bolíviai fővárosban, La Pazban és környékén, ahol helyi idő szerint pénteken gazdák egy csoportja lezárta a La Pazt El Altóval összekötő autópályát is.

"A kormány tárgyalni akar, mi azonban már megmondtuk, nem akarunk párbeszédet ezzel a vezetéssel, amelynek távoznia kell" - jelentette ki Juan Hidalgo, a Ponchos Rojos (Vörös Poncsók) nevű, az útlezárásért felelős, befolyásos gazdaszakszervezet vezetője.

A tüntetők a többi között azt vetik Rodrigo Paz elnök szemére, hogy nem tett eleget az országot sújtó, évtizedek óta példa nélküli gazdasági válság enyhítésére.

A bolíviai útkezelő igazgatóság adatai szerint péntekre már több mint 70 úttorlaszt állítottak fel országszerte, mintegy hússzal többet, mint a hét elején.

Az államfő szerdán saját elmondása szerint "utoljára figyelmeztetette" a szakszervezeti vezetőket, üljenek asztalhoz.

"Ha nem akarnak tárgyalni, a törvénynek kell jönnie" - fogalmazott.

Az ország legnagyobb szakszervezetének számító Bolíviai Dolgozók Központja (COB) mindeközben bejelentette, hogy a bíróság megsemmisítette a vezetője, Mario Argollo és kommunikációs igazgatója, a Ponchos Rojost is vezető Gabriel Mena elleni letartóztatási parancsot, amelyet bűncselekményre való felbujtás és terrorizmus miatt adtak ki ellene.

A COB előzőleg a letartóztatási parancs eltörlését minden tárgyalás előfeltételének nevezte.

A tüntetések a hét folyamán összecsapásokkal is jártak, a hatóságok pedig több embert őrizetbe vettek.

Bolíviában az éves infláció áprilisban elérte a 14 százalékot.

(MTI)