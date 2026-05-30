2026. május 30. 09:56

Melltartóból kristály - drogdíler kurvát fogtak el Jászapátiban

A rendőrök egy jászapáti nőt fogtak el a DELTA Program keretében, aki kábítószert terjesztett a cigánybűnözésről jól ismert településen.

A nyomozók gyanúja szerint egy 47 éves jászapáti asszony a lakásán értékesített kristályt fiatalkorú és felnőtt fogyasztóknak. A rendőrök május 27-én fogták el, éppen két vevő tartózkodott nála. A díler melltartójában találtak alufóliába csomagolt, droggyanús anyagot.

Szexuális szolgáltatást is nyújtott, amit egy online oldalon hirdetett. Két jászapáti kuncsaftját is több százezer forinttal károsította meg látogatása során. Emiatt kétrendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a Jászapáti Rendőrőrs munkatársai.

A terjesztés miatt kétrendbeli kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe a nyomozók, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.

A hatóság szakértők bevonásával vizsgálja az ügyet.

(Police nyomán)

