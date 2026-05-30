2026. május 30. 22:15

Nemzetközi fórumokhoz fordul a nagyváradi premontrei apát vallásgyalázó kilakoltatása miatt az EMNT

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrei rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztatásával és bevonásával gátat szabjon az egyház- és magyarellenes eseményeknek - tájékoztatta szombaton az MTI-t az erdélyi civil szervezet.

Az EMNT közleményében emlékeztettek arra, hogy Fejes Rudolf Anzelm apát, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság elöljárója kilakoltatásakor a román hatóságok május 27-én hajnalban áttörték a rendháznak az egykori premontrei gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe.

A "szokatlanul brutális eljárást" tovább súlyosbítja, hogy a bírósági végrehajtó nem küldött értesítést a kilakoltatásról, hogy az apát ne tudja időben értesíteni az őt támogató híveket - hangsúlyozták.

"Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Elnöksége elfogadhatatlannak tartja a legsötétebb diktatúrákat és azok módszereit idéző, minden európai normával és eljárásrenddel ellentétes erőszakos épületfoglalást, és osztja Tőkés Lászlónak, az EMNT elnökének korábban már ismertetett álláspontját, miszerint a kialakult helyzet egyetlen megnyugtató megoldási lehetősége az lenne, ha a premontrei rendházzal és a templommal egybeépült főgimnáziumot visszaszolgáltatnák jogos tulajdonosának: a premontrei rendnek" - fogalmaztak a közleményben.

Rámutattak: a román hatóságok "kifárasztásos módszere" jól ismert, "annak brutalitása viszont szintlépést jelent". "A rendszerváltás óta eltelt időszakban többször jártak el jogfosztó módon más egyházi vagy közösségi ingatlan esetében is, de általában tartózkodtak az erőszak és a rombolás eszközének bevetésétől. Nem szabad hagynunk, hogy ez gyakorlattá váljon" - figyelmeztet az EMNT.

A szervezet szerint a nagyváradi premontrei apát és rendház ügye arra hívja fel a figyelmet, hogy az erdélyi magyar közösség nem mondhat le egyházai, közösségei jogos tulajdonáról, míg a hatóságok eljárása a közösségi összefogás erejét mutatja. "Ha nem így lenne, a nagyváradi hatóságok nem a hajnali órákban, a rendíthetetlen kiállásukat már oly sokszor bizonyító híveket megelőzve törték volna át a rendház falát" - tették hozzá.

Aláhúzták: az EMNT minden romániai és nemzetközi, formális és informális kapcsolatát beveti annak érdekében, hogy a "súlyosan egyház- és magyarellenes ügy híre a lehető legszélesebb nyilvánossághoz eljusson". Továbbá romániai, anyaországi és nemzetközi jogvédő szervezetek és politikai képviseletek széleskörű, határozott fellépését is szorgalmazzák.

Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost-prelátust május 27-én lakoltatták ki a premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből. Az önkormányzat képviselői hajnalban jelentek meg a helyszínen, és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot.

Az apát kilakoltatásáról január 29-én döntött a nagyváradi bíróság az önkormányzat kérésére. Az önkormányzat tavaly májusban küldött az apátnak kilakoltatási végzést, amelyben felszólította, hogy hagyja el a premontrei rendházat, mivel azt egy korábbi bírósági végzés alapján az egykori premontrei gimnázium, a Mihai Eminescu Főgimnázium épületével együtt a város tulajdonának tekintik, és fel akarják újítani. Mivel az apát nem tett eleget a felszólításnak, a városvezetés bírósághoz fordult, és a nagyváradi bíróság a kilakoltatásról döntött. A kilakoltatás annak ellenére végrehajtandó volt, hogy az ítélet nem jogerős.

A premontrei rend az elmúlt évtizedekben perek tucatjait indította a román állam és intézményei ellen annak érdekében, hogy visszaszerezze ingatlanvagyonát, mely több reprezentatív nagyváradi és félixfürdői épületből, valamint mintegy 1100 hektár földterületből állt. Az egyházi ingatlanok restitúciós bizottsága korábban arra hivatkozva tagadta meg a rend egykori iskolájának visszaszolgáltatását, hogy a telekkönyv szerint az épület már 1936-tól a román államé volt, így nem illetékesek dönteni, mivel csak a kommunizmus idején elkobzott ingatlanokkal hivatottak foglalkozni.