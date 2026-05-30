2026. május 30. 09:15

Ismét "droghajóra" mért csapást az amerikai hadsereg

Az amerikai hadsereg pénteken bejelentette, hogy ismét csapást intézett egy a csendes-óceáni térség keleti részén észlelt hajóra, amely az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága (SOUTHCOM) szerint kábítószert szállított.

A SOUTHCOM az X-en közzétett bejegyzése szerint a hajó olyan szervezetek kezén volt, amelyeket Washington korábban terroristacsoportoknak minősített.

A csapás három embert ölt meg, a műveletben az amerikai haderő egyik tagja sem sebesült meg.

Donald Trump amerikai elnök kormánya tavaly szeptember óta a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén közlekedő hajókat vett célba, azzal az indokolva a műveleteket, hogy céljuk a nemzetközi kábítószer-kereskedelem visszaszorítása.

A fellépést bírálók megkérdőjelezik, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott halálos támadások megengedhetők-e a nemzetközi jog szerint. A hivatalos adatok szerint eddig több mint száz ember halt meg ilyen műveletekben.

(MTI)