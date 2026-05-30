Az amerikai hadsereg pénteken bejelentette, hogy ismét csapást intézett egy a csendes-óceáni térség keleti részén észlelt hajóra, amely az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága (SOUTHCOM) szerint kábítószert szállított.
A SOUTHCOM az X-en közzétett bejegyzése szerint a hajó olyan szervezetek kezén volt, amelyeket Washington korábban terroristacsoportoknak minősített.
A csapás három embert ölt meg, a műveletben az amerikai haderő egyik tagja sem sebesült meg.
Donald Trump amerikai elnök kormánya tavaly szeptember óta a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén közlekedő hajókat vett célba, azzal az indokolva a műveleteket, hogy céljuk a nemzetközi kábítószer-kereskedelem visszaszorítása.
A fellépést bírálók megkérdőjelezik, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott halálos támadások megengedhetők-e a nemzetközi jog szerint. A hivatalos adatok szerint eddig több mint száz ember halt meg ilyen műveletekben.
