Anyaország, Videók :: 2026. május 30. 12:10 ::

A budapesti utcákon már elkezdődött a BL-döntő - a rendőrök előállításokkal honorálták

Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A közlemény szerint pénteken 16 óra körül a Champions Festival egyik kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze; a rendőrök szétválasztották, majd előállították őket, velük szemben garázdaság miatt indult eljárás.

Pénteken 22 óra körül a Városligetben a rendőrök a helyszínen lévő mentőhöz kísértek egy magyar állampolgárságú, ittas nőt, akiről adatai felvétele során kiderült, hogy szabálysértési körözést rendelték el vele szemben, őt kórházba vitték.



Szurkolók készülnek a BL-döntőre

Fél órával később a VI. kerületi Liszt Ferenc térről állítottak elő egy szabálysértés miatt körözött magyar állampolgárságú nőt.

Pénteken 23 óra körül a VII. kerületi Wesselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkoló autó tetejére mászott fel, és ezzel megrongálta a járművet.

Éjfél után pedig a VII. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek.

Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, melynek keretében a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is, az elkövetők azonosítása folyamatban van - tették hozzá, azzal együtt, hogy szombat hajnalban fél egy körül a Rumbach Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepedt; ismeretlen tettes ellen indult eljárás.

"Az elmúlt bő egy órában hat repülőgép szállt le Ferihegyen, több mint ezer Arsenal és PSG szurkolóval" - közölte szombaton délelőtt a BRFK a Facebook-oldalán.

A Bajnokok Ligája döntője szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

Állítólag a franciák (?) nyertek

A Hooligans.cz X-oldal videója alapján a két szurkolótábor tagjai a Király utcában estek egymásnak. Az oldal szerint a franciák jöttek ki győztesként a csatából, amelyben 30-30 drukker vett részt - írja 24.





🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/brX5nM6uoX 30.05.2026, Street Fight before UCL final, Paris SG🇫🇷 vs Arsenal🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, ~30x30, lads on the street, win Paris (PSG HOOLIGANS), Good and fair fight, click here for more: https://t.co/KkeUtux0b2 May 30, 2026

A szombaton 18 órakor kezdődő döntőre mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, ám a magyar rendőrség információi szerint több tíz ezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat fanatikusaira jellemzőek a rendbontások - ahogy az a fenti videóból is látszik.