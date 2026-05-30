2026. május 30. 08:59

Vonat elé hajtott egy autó Sülysápon - mindhárom utasa meghalt

Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi Sülysápon péntek éjjel, az autóban utazó három ember meghalt - közölte a Mávinform.

Azt írták, hogy a Szolnokról pénteken 22.19-kor a Keleti pályaudvarra elindult S60-as (3351) vonat Sülysápon a Kiskókai utcai - fény és félsorompóval ellátott - átjáróban ütközött a személygépkocsival.



A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében.

A helyszínelés szombaton a hajnali órákban befejeződött, a szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra állhat helyre.

(MTI)