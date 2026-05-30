Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi Sülysápon péntek éjjel, az autóban utazó három ember meghalt - közölte a Mávinform.
Azt írták, hogy a Szolnokról pénteken 22.19-kor a Keleti pályaudvarra elindult S60-as (3351) vonat Sülysápon a Kiskókai utcai - fény és félsorompóval ellátott - átjáróban ütközött a személygépkocsival.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében.
A helyszínelés szombaton a hajnali órákban befejeződött, a szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra állhat helyre.
