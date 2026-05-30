Háború :: 2026. május 30. 10:29 ::

Orosz támadások voltak szombatra virradóra is Ukrajna-szerte

Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét szombatra virradóra, hivatalos források szerint a műveleteknek halálos áldozatai is vannak.

Oleh Szinyehubov, a kelet-ukrajnai Harkiv megye kormányzója 18 dróntámadásról számolt be a térségből, hozzátéve, hogy a támadásoknak két halálos áldozata és több sebesültje is van.

Károk keletkeztek emellett a villamosenergia-hálózatban, több lakóépületben és egy raktárban, illetve egy mezőgazdasági területen is.

A frontvonalhoz közeli, Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsjából is támadásokról számoltak be. A megye katonai kormányzója, Ivan Fedorov azt mondta, a térségben 40 körzetet ért összesen 119 támadás, amelynek nyomán károk keletkeztek épületekben, gépjárművekben és az infrastruktúrában.

Dróntámadás érte az az északkelet-ukrajnai Szumiban lévő Sosztka települést is, ahol - Oleh Hrihorov megyei kormányzó közlése szerint - szintén anyagi károk keletkeztek. Helyi hivatalos források később arról számoltak be, hogy támadás ért egy vasútállomást is, és egy ember életét vesztette.

Légitámadásokról adott hírt a közép-ukrajnai Poltava megye katonai kormányzója, Vitalij Gyakivnics is, kiemelve, hogy a támadásoknak két sebesültje van.

Öt, orosz támadásban megsebesült emberről számolt be továbbá a dél-ukrajnai Herszon városvezetése is, hozzátéve, hogy találat ért egy többemeletes lakóépületet is.

(MTI)