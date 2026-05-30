2026. május 30. 07:28

Az MCC alapítványként folytatná

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) alapítványként működik tovább, amennyiben az Országgyűlés úgy dönt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) intézményi formája megszűnik - közölte az MCC pénteken a Facebookon.

Az MCC bejegyzése szerint harminc éve foglalkoznak tehetséggondozással: ebből huszonnégy évet közhasznú alapítványként, hat évet pedig közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként (kekva) működtek.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott brüsszeli tárgyalása után jelentette be, hogy azon kekvákat, amelyekhez nem tartoznak egyetemek, augusztus 31-ig megszüntetik, köztük az MCC-t is. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam, vagy az új tulajdonos - tette hozzá.

