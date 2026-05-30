Külföld :: 2026. május 30. 22:51

Több mint ötmilliárd euró értékben kötöttek SAFE-hitelkeretből finanszírozandó haderőfejlesztési szerződéseket a románok

Több mint ötmilliárd euró értékben írt alá a SAFE hitelkeretéből finanszírozandó haderőfejlesztési szerződéseket a román védelmi minisztérium (MAPN) a német Rheinmetall hadiipari konszernnel - közölte szombaton az Agerpres hírügynökség.

Az egyik megállapodás 298 KF-42 Lynx típusú páncélozott gyalogsági harcjárművek beszerzésére vonatkozik. A Rheinmetall Automecanica vállalattal kötött keretszerződés értéke áfa nélkül 3,337 milliárd euró. A 40 százalékban Romániában (az erdélyi Medgyesen) gyártandó járműveket a román szárazföldi haderő nehézfegyverzetű gyalogos egységei használják majd.

A MAPN 981,95 millió euró értékű szerződést kötött a Rheinmetall Italia vállalattal összesen 11 különböző légvédelmi és drónelhárító rendszer beszerzéséről. A tárca szerint ezek a csapatok, a haditechnikai eszközök - köztük hajók - és a fontos katonai létesítmények védelmét szolgálják majd.

Egy másik, 920 millió eurós szerződést a Rheinmetall csoporthoz tartozó NVL céggel írtak alá két tengeri járőrhajó és két, búvárok bevetésére alkalmas gyorsnaszád beszerzéséről. A minisztérium szerint a romániai Mangalián megépítendő négy hadihajó nemcsak Románia védelmi képességeit erősíti, hanem hozzájárul az Európai Unió és a NATO tengeri határainak biztonságához is.

A Rheinmetall Waffe Munition GmbH-val egy 449,75 millió euró értékű szerződést is kötöttek 35 milliméteres lőszerek szállításáról. A csaknem 402 ezer darab lőszer légi célpontok, köztük drónok ellen vethető be.

A védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a szerződéseket a SAFE-programban előírt határidőig, május 30-ig sikerült aláírni.

Románia több mint 9,5 milliárd eurót fordít haderőfejlesztésre az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében rendelkezésére álló 16,68 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretből. A SAFE-programból infrastrukturális fejlesztéseket is finanszíroznak: egyebek mellett ebből a keretből akarják az ukrán, illetve a moldovai határig továbbépíteni a keleti országrészben épülő autópályát.

(MTI)