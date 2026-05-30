Háború :: 2026. május 30. 19:15 ::

Trump az omániakat is lebombázással fenyegeti, ha nem tudnak viselkedni

„Békekötés helyett akár eszkalálódhat is a háború a Közel-Keleten. Az izraeli érdekekért harcoló amerikai elnök ugyanis már Ománt fenyegeti” – adta hírül a New York Post, amelyet a Magyar Jelen szemlézett.



Donald Trump közölte az arab állammal: ha bármilyen szinten is támogatni merik Iránt, hamarosan amerikai bombák landolnak a földjükön. A heves reakciót egy olyan hír váltotta ki, miszerint Irán tárgyalásokat folytat Ománnal a Hormuzi-szoroson átkelő hajókat illetően.

„Senki nem tarthatja ellenőrzése alatt a szorost, ez a megállapodásunk része. De ők ellenőrizni akarják” – mennydörögte Trump, majd leszögezte:

Ezek nemzetközi vizek. Omán vagy elfogadja a szabályokat, vagy felrobbantjuk őket

Szerinte erre azonban nem lesz szükség, ugyanis Omán „ért majd a szóból”.

A cionista érdekeket szolgáló amerikai külügyminiszter, Marco Rubio pedig arról beszélt a sajtónak, hogy Teherán meg fogja nyitni a Hormuzi-szorost „így vagy úgy”.

A New York Post kereste Omán külügyminisztériumát is, mit szólnak az amerikai fenyegetéshez, ám a cikk megjelenéséig nem mertek válaszolni.