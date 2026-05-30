Három lett hegymászó meghalt a McKinley-hegyen

Három lett hegymászó meghalt, miután lezuhant az alaszkai McKinley-hegyen, Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében - közölték a hatóságok helyi idő szerint pénteken.

A hegyi mentők egy embert helikopterrel hozta le a szerencsétlenséget követően.

A hegymászók egy héttagú expedíció tagjai voltak, amely a hegycsúcs felé tartott az útvonal egy veszélyes szakaszán, a Denali-hágó közelében, tengerszint feletti 5500 méteres magasságban.

Az eddigi tájékoztatás szerint a balesetet szenvedett négy ember kötélbiztosítással mászott a meredek, hóval borított hegyoldalon. A csoport három további tagja biztonságban leért az 5200 méteren fekvő felső táborba, majd segített a mentőegységeknek a kutatásban.

Az áldozatok utáni helikopteres keresést a rossz időjárás akadályozta csütörtökön, a zuhanást túlélt hegymászót helyi idő szerint csütörtökön este vitték le a hegyről helikopterre rögzített kötelek segítségével a Denali Nemzeti Park mentőegységei.

Az alaszkai McKinley-hegy 6190 méteres magasságával az Egyesült Államok és egyben Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsa. Alpinista körökben nehéz hegynek tartják, megmászása komoly felkészültséget igényel. A statisztikák szerint a csúcskísérletek mintegy 50 százalékos arányban járnak sikerrel. A 20. század eleje óta vezetett nyilvántartás szerint több mint 52 ezer hegymászó kísérelte meg, hogy megmássza, közülük több mint 130-an vesztették életüket. Az útvonal különösen veszélyes szakasza a nagy kitettségű Denali-hágó, amelynek közelében a Lettországból érkezett hegymászók is szerencsétlenül jártak.

