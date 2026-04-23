2026. április 23. 11:38

Magyar megint beszélt Ficóval, Brüsszelben folytatják

Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel - közölte a Tisza Párt csütörtökön a Facebook-oldalán.

Azt írták: Magyar Péter elmondta, a Tisza csak akkor tartja elképzelhetőnek a szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt, és garanciát ad arra is, hogy a jövőben nem kerülhet sor magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a Benes-dekrétumokra hivatkozva.

"A Tisza-kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de ennek alapja csakis a felvidéki magyar közösség jogainak tiszteletben tartása lehet" - olvasható a bejegyzésben.

A tárgyalások a soron következő európai tanácsi találkozón, Brüsszelben személyesen folytatódnak - írták.

(MTI)