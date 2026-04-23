2026. április 23. 08:55

Magyar Péter válaszolt az "üzengető fideszes vezetőknek"

A most már alkudozni akaró, üzengető fideszes vezetőknek a maffiafőnök szavaival tudok válaszolni: „semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lett jegyezve, minden el lesz rendezve” – írta ki a közösségi oldalára Magyar Péter.

Korábban a BBC egy riportban arról írt, hogy míg egyes hivatalokban megsemmisítik a papírokat, két tiszás informátoruk is arról beszélt a brit médiaszolgáltatónak, hogy tisztviselők adathordozókra mentett digitális másolatokat kínáltak fel a Tiszának, cserébe az állásuk megtartását kérték, illetve mentességet büntetőjogi felelősségük alól. A HVG pedig ezt azzal egészítette ki, hogy a NER gazdasági holdudvarának egyes tagjai is ugyanezt csinálják. Magyar Péter valószínűleg erre válaszul írta ki most az üzenetet, írja a Telex.