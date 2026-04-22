2026. április 22. 17:17

Holland hírszerzés: kínai cégek titokban műholdas technológiát értékesítenek Oroszországnak

Kínai vállalatok titokban műholdakat és műholdfelvételeket értékesítenek Oroszországnak - áll a holland katonai hírszerzés (MIVD) éves jelentésében.

A dokumentum szerint az együttműködést az orosz űripari szereplőkkel az érintett cégek igyekeznek palástolni, hogy elkerüljék a nyugati szankciókat.

A jelentés megállapítja: Oroszország hiányt szenved a harctéri felderítésre alkalmas műholdakból. A szankciók megnehezítették az alkatrészbeszerzést, miközben a képzett szakemberek hiánya is gondot okoz. Emiatt Moszkva kreatív megoldásokhoz folyamodik, többek között nyílt forrású műholdképeket, illetve kínai cégek által kínált, kereskedelmi forgalomban elérhető műholdakat és adatokat használ fel.

"Lehet, hogy műholdról van szó, de sok esetben egyszerűen csak képi adatokról" - mondta egy sajtótájékoztatón Peter Reesink, az MIVD igazgatója, aki szerint Kínából drónalkatrészek is érkeznek Oroszországba.

Reesink hozzátette: Kína cserébe igyekszik tanulni Oroszország ukrajnai harctéri tapasztalataiból. "Ez az, amivel a kínai fegyveres erők nem rendelkeznek" - fogalmazott. Az elemzés szerint Peking számára előnyös a háború folytatódása, mivel egy esetleges tűzszünet vagy a konfliktus vége a nemzetközi figyelmet Kínára irányítaná.

A holland hírszerzés aggasztónak minősítette a kínai vállalatok és az orosz állam közötti, űrtechnológiát érintő kapcsolatokat, és arra számít, hogy az együttműködés a következő években tovább bővül.

A jelentés szerint Kína úgynevezett "álsemleges" álláspontot képvisel, miközben az elmúlt évben ténylegesen fokozta katonai együttműködését Oroszországgal, amelyet fontos szövetségesének tekint.

(MTI)