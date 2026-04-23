Vezérkari főnök: Orbán Gáspár is részt vett a csádi misszióval foglalkozó kormányzati tervezőcsoportban

„Most lezárul egy kormányzati ciklus, az embernek objektívan és pártállástól függetlenül számot kell adni katonáinak, a közvéleménynek és önmagának” – ezzel indokolta Böröndi Gábor vezérkari főnök a Telex által szemlézett HVG-nek, hogy, noha három éve van a pozíciójában, eddig egyetlen nagyinterjút sem adott a független sajtónak, most viszont ezt tette.



Fotók: Cabrera Martin / HVG

Böröndi a lapnak egyebek mellett arról beszélt, hogy kampányidőszakban szerinte több szereplő kapcsán került a haderő a politikai térbe. Szerinte ez egyrészt hátrányosan befolyásolta a haderő állampolgári megítélését, továbbá negatív hatásokat gyakorolt a szervezeten belüli kohézióra is. „Egy hadseregnek nyilvánvalóan politikai kontroll alatt kell állnia egy demokráciában, de tisztázni kell az állam és a katona szerepét, és hogy előbbi hol látja az utóbbi jövőjét” – fogalmazott.

Az interjúban Böröndi azt állította, hogy a honvédség vezetése megpróbálta kívül tartani a politikát, de „látható, hogy az bizonyos szegmensekbe behatolt”. Szerinte emiatt egy olyan helyzet alakult ki, amelyben tévesen politikai szerepet tulajdonítottak a Magyar Honvédségnek. Úgy fogalmazott, hogy ez sem a katonák, sem a társadalom számára nem jó.

Arra a kérdésre, hogy szerinte a kormányváltás után őt is lecserélik-e, ezt felelte: „mint a rendszerváltás óta minden elődöm tisztában volt vele, most rám is igaz: ebből a szempontból az ember nem ura a saját sorsának.”

Egy sor más kérdés mellett az interjúban szóba került a leszerelések ügye. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a Magyar Honvédségben a leszerelési kérelem most azért nehezen értelmezhető, mert veszélyhelyzeti kormányzás van, így csak közös megegyezéssel van lehetőség kiválni a rendszerből. De hangsúlyozta, hogy nincs leszerelési tilalom.

A csádi misszióról és azon belül Orbán Viktor fiának szerepéről is kérdezték. Ezzel kapcsolatban közölte, hogy Orbán Gáspár egy ideig részt vett kormányzati tervezőcsoportban nagykövetekkel, szakemberekkel és tisztekkel. De szerinte „erőteljes túlzás”, hogy ő vezette volna ezt a csoportot. „Nálunk volt egy felállított tervezőcsoport, amit helyettesem, Kajári Ferenc altábornagy vitt” – mondta.

Gulyás Gergely korábban azt állította, hogy Orbán Gáspárnak nincs szerepe a csádi misszió előkészítésében. Annyiban viszont nem meglepő Böröndi válasza, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Indexnek adott interjúban és a 2024-es parlamenti meghallgatásán is arról beszélt, hogy Orbán Gáspár a miniszteri kabinetbe vezényelve részt vesz a misszió előkészítésében.

Arra a kérdésre, hogy az Orbán-kormány külpolitikája elszigetelődéshez vezetett-e, azt mondta: katonai szinten ilyen típusú elszigetelődést nem látott, a nemzetközi gyakorlatokon, kiképzéseken pedig gond nélkül működtek velük együtt. „A katonai képességépítés nem politikafüggő, a képzéseink nagy része az Egyesült Államokban és Németországban történik” – mondta.

