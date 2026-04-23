2026. április 23. 06:36

Gyengült reggelre a forint

Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hat órakor 365,71 forinton állt az előző délután hat órai 364,81 forint után. A dollár jegyzése 312,64 forintra ment fel 311,44 forintról, a svájci franké pedig 397,95 forinton állt 397,57 forint után.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 4,8 százalékkal áll erősebben az április havi kezdésnél az euróval, 5,9 százalékkal erősebben a dollárral és 4,3 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

(MTI)