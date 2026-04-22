Ötszáz dolgozót bocsát el az erdélyi RAAL iparvállalat

Ötszáz dolgozót bocsát el egy erdélyi iparvállalat, a RAAL SA - írta a profit.ro a Beszterce-Naszód megyei munkaerő-elhelyezési ügynökség (AJOFM) tájékoztatása alapján.

"Jelenleg a felmondási idejüket töltik, (…) utána a többségük valószínűleg munkanélküli lesz" - nyilatkozta Angela Koos, az AJOFM igazgatója. Hozzátette, hogy idén ez már a második kollektív elbocsátás a vállalatnál, az év elején 250 munkavállalót küldtek el. A cégvezetés az elbocsátásokat a csökkenő megrendelésekkel indokolta.

A besztercei székhelyű RAAL a második legnagyobb munkáltató az erdélyi megyében. A Besztercén és Porgóprund egy-egy gyárat működtető cég hűtéstechnikai rendszereket és rozsdamentes acélból, illetve alumíniumötvözetből készült hőcserélőket gyárt. A vállalat főleg exportra termel, ügyfelei közé tartozik a John Deere, a Class és a Samsung.

Az 1991-ben alapított RAAL 2023-ban még 383,051 millió lej (mintegy 27 milliárd forint) árbevétel mellett 262 ezer lej (közel 19 millió forint) nettó nyereséget termelt, 2024-ben azonban a bevételei kb. 26 százalékkal 283,984 millió lejre (mintegy 20 milliárd forint) csökkentek, s 29,243 millió lej (mintegy 2 milliárd forint) veszteséggel zárta az évet. 2019-ben még 2428 embert foglalkoztatott, azonban 2024-ben már csak 1763-at, az idei elbocsátások nyomán pedig 800 alá csökken a munkavállalói létszám.

Tavaly februárban a részvényesek közgyűlése elutasította azt a javaslatot, hogy egy stratégiai befektető bevonásával javítsák a vállalat pénzügyi helyzetét.

(MTI)