Anyaország :: 2026. április 22. 14:33 ::

Hatósági vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték Zrt. négy számsorsjáték múlt héten elért telitalálatainak sorsolásáról

A játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kér a Szerencsejáték Zrt. a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a Skandináv lottó, a hatos lottó, a Joker és az ötös lottó - múlt heti sorsolásain elért telitalálatok ügyében - közölte a Szerencsejáték Zrt. szerdán az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, a Szerencsejáték Zrt. azután döntött az önkéntes hatósági vizsgálat kezdeményezéséről, hogy a szombati sorsolásokat követően kétség merült fel a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a négy játék sorsolásainak tisztaságáról.

Részletezték, hogy a múlt héten, az idei év 16. hetében szerda és szombat között négy számsorsjátékon is telitalálat született, az ötös lottó esetében a játék valaha volt legnagyobb főnyereményével. A különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset - emlékeztettek.

A Szerencsejáték Zrt. a közleményben leszögezte, a sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat.

Ismertették: a sorsolási eszközök - a sorsológép, a kézi sorsológömb és a golyók - minden esetben a mérésügyi szerv által hitelesítettek, az eszközöket a sorsolási időn kívül közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben helyezik el. Az egy játékhoz használt golyókészletek egységesek, semmilyen paraméterben nincs különbség közöttük. A sorsolás folyamata - az eszközök előkészítésétől a sorsolási műsor lezárásáig - közjegyző által felügyelt, a helyszínek kamerával és biztonsági rendszerrel felszereltek. A sorsoló eszközök minden más eszköztől függetlenül működő berendezések, azok tehát nincsenek összeköttetésben semmilyen informatikai rendszerrel.

A sorsolások eredménye minden esetben a véletlenen múlik. A sorsolásban részt vevő szelvények a tétfizetést követően digitális aláírással ellátottak, a sorsolásban részt vevő fogadások összessége - a sorsolást megelőzően - is elektronikusan aláírásra kerül. Ezen állomány a sorsolást követően nem változtatható meg. A teljes folyamat bármilyen független hatóság által bármikor ellenőrizhető - írták a közleményben.

A Szerencsejáték Zrt. azt ígérte, a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál kezdeményezett vizsgálat eredményét közzéteszi.