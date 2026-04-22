2026. április 22. 19:35

Medián: sokkal többen "emlékeznek úgy", hogy a Tiszára szavaztak, mint amit a választási eredmények mutatnak

Magyar Péter pártjára a teljes szavazókorú népesség 56 százaléka, a pártot választani tudóknak pedig a kétharmada, azaz 66 százalék mondta azt, hogy a Tiszára szavazna – derül ki a HVG és az RTL megbízásából készült Medián-kutatásból.

Sokkal többen (59 százalék) emlékeznek úgy, hogy a Tiszára, és sokkal kevesebben (26 százalék) úgy, hogy a Fideszre szavaztak, mint amit a választási eredmények mutatnak: a tényleges arány 53:39 volt.

A kisebb pártok szavazóinak visszaemlékezése megegyezik a tényleges eredményekkel, igaz, van 8 százaléknyi válaszadó, aki nem tudta, vagy nem akarta megmondani, hogy kire szavazott.

Utólag 95 százalék nyilatkozott úgy, hogy elment szavazni.

Az április 12-ei Fidesz-szavazók egy része tehát már másképp emlékszik a választáson saját maga által behúzott X-re, de még azoknak is csak a 82 százaléka szavazna újra a Fideszre, akik azt mondták, hogy rájuk voksoltak múlt vasárnap, olvasható az elemzésben.

A Tisza a választáskori szavazóinak csak a 6 százalékát veszítette el, akiknek nagy része bizonytalan abban, hogy ki mellett döntene egy újabb választáson, a többi voks pedig a kisebb pártok – részben a választáson nem is indulók – között oszlik meg.

A kétharmados mandátumtöbbséget jelentő választási eredmény az emberek egyharmadát nagyon, másik harmadát egy kicsit meglepte, míg a harmadik harmad azt állítja, hogy erre számított.

A választási eredmény jelentősen megváltoztatta a közhangulatot is: az elmúlt években rendre 60 százalék fölött volt azoknak az aránya, akik szerint rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon, és még a választás hetében is 60 százalék nyilatkozott így. Ezzel szemben a választást követő héten már alig több mint a szavazók negyede érzékelt rossz irányt, az abszolút többség most már bizakodó.

