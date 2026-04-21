Anyaország, Elcsatolt részek :: 2026. április 21. 12:33 ::

Magyar garanciát kért Ficótól a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabály hatályon kívül helyezésére

Garanciát kért Magyar Péter leendő miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfőtől kedden arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Szlovákia hatályon kívül helyezi.

A Tisza Párt elnöke, miután telefonon beszélt szlovák partnerével, a Facebook-oldalán közölte: Robert Ficónak világosan elmondta, hogy akkor tudnak bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha a törvény hatályon kívül helyezése mellett azt is rögzítik, hogy a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Benes-dekrétumokra hivatkozva.

Hozzátette, megerősítette a szlovák miniszterelnöknek, hogy a Tisza-kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a visegrádi együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de mindezt meg kell előzze a fenti kérdések tisztázása és rendezése.

Magyar Péter azt írta, hangsúlyozta Robert Ficónak, hogy a mindenkori magyar kormány számára a legfontosabb prioritás a szlovák-magyar viszonylatban a magyar honfitársaink jogainak védelme.

A politikus közölte, megállapodtak abban, hogy a tárgyalásokat személyesen folytatják a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben.

(MTI)