Háború :: 2026. április 22. 19:57 ::

Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, amíg az amerikaiak blokkolják a kikötőit

Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, amíg az amerikaiak blokkolják kikötőit - közölte az ország főtárgyalója és parlamenti elnöke az X-en szerdán.

A teljes tűzszünetnek az iráni konfliktusban csak akkor van értelme, ha azt nem sértik meg az Iszlám Köztársaság kikötőinek amerikai tengeri blokádjával. A Hormuzi-szoros újranyitása lehetetlen "a tűzszünet ilyen kirívó megsértése mellett" - írta Mohammed Bákir Kalibaf. Hozzátette: a zárlat feloldása mellett "gátat kell vetni a cionisták minden fronton folytatott háborús uszításának is".

Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a szerdán lejáró tűzszünet határozatlan idejű meghosszabbítását, azzal indokolva a döntést, hogy több időt akar adni a diplomáciának. Az eredetileg a hét elejére Iszlámábádba tervezett új tárgyalási fordulót határozatlan időre elhalasztották.

(MTI)