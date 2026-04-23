Külföld :: 2026. április 23. 09:12 ::

Összeütközött két vonat Dániában

Összeütközött két vonat csütörtökön a dán fővárostól, Koppenhágától északra, többen megsérültek - közölte a helyi mentőszolgálat.

A baleset Hillerod és Kagerup városokat összekötő vasútvonalon történt - számolt be a rendőrség. "Két helyi vonat ütközött frontálisan" - közölte a Reuters brit hírügynökséggel Nagy-Koppenhága tűzoltóságának szóvivője. Hozzátette: "Vannak sérültek az utasok között. Mindenki kijutott a vonatokból, így senki sem rekedt bent... Jelentős erőforrásokat vezényeltek a helyszínre".

A sérültek száma 5 és 10 között lehet - jelentette a DR közszolgálati műsorszolgáltató a rendőrségre hivatkozva.

(MTI nyomán)