Összeütközött két vonat csütörtökön a dán fővárostól, Koppenhágától északra, többen megsérültek - közölte a helyi mentőszolgálat.
A baleset Hillerod és Kagerup városokat összekötő vasútvonalon történt - számolt be a rendőrség. "Két helyi vonat ütközött frontálisan" - közölte a Reuters brit hírügynökséggel Nagy-Koppenhága tűzoltóságának szóvivője. Hozzátette: "Vannak sérültek az utasok között. Mindenki kijutott a vonatokból, így senki sem rekedt bent... Jelentős erőforrásokat vezényeltek a helyszínre".
A sérültek száma 5 és 10 között lehet - jelentette a DR közszolgálati műsorszolgáltató a rendőrségre hivatkozva.
#BREAKING : Four people are in critical condition after two trains collided in Denmark.#Denmark #TrainCrash #RailAccident #DenmarkAccident pic.twitter.com/vsXoTISVI0— upuknews (@upuknews1) April 23, 2026
(MTI nyomán)