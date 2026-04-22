Orbán Gáspár távozik a honvédségtől

Távozik a Magyar Honvédségtől Orbán Gáspár, Orbán Viktor fia, és korábbi sajtóértesülések szerint a csádi katonai misszió előkészítője – írta szerdán saját információira hivatkozva a Kontroll. A Telexhez is jutottak el olyan információk, amik szerint a miniszterelnök fia leszerel.



Orbán Gáspár egy 2023. októberi csádi látogatáson (forrás: Cnarr-Tchad / Facebook / Telex)

A 444 saját forrásaira hivatkozva arról írt, hogy a századosi rangban lévő Orbán Gáspár már a választás előtt benyújtotta a leszerelési kérelmét. Ezt korábban sok másik katona is megtette, de a háborús vészhelyzet miatt számos alkalommal visszadobta a kérelmet a honvédség, így tett például a választás előtt a Telexnek nyilatkozó százados, Pálinkás Szilveszter esetében is. A lap úgy tudja, Orbán Gáspár esetében szerdán jutottak el a személyügyi beszélgetésig, ezen pedig a közös megegyezéssel történő leszerelésben állapodtak meg.

A miniszterelnök fiának csádi szerepéről először a Direkt36 írt 2024 elején. Akkor fotókat, videókat is bemutattak arról, hogy Orbán Gáspár személyesen is részt vett a magyar küldöttség csádi tárgyalásán.

A csádi misszió néhány héttel ezelőtt azért került be ismét a hírekbe, mert Pálinkás Szilveszter honvéd százados a Telexnek adott interjújában arról beszélt , a miniszterelnök fia a Brit Királyi Katonai Akadémia elvégzése után kapott egy irodát a miniszterelnök hivatalának is otthont adó Karmelitában főhadnagyként, és elkezdte tervezni az afrikai missziót.

Orbánt április elején az Ultrahang kérdezte meg arról, hogy családi sugalmakra indult-e el a csádi akció, amire ő azt mondta: „sugalmak nincsenek, vagy ha vannak is, nincs katonai következményük”, és a századosok, főhadnagyok nem terveznek missziókat.

(Telex nyomán)