Friss hírek :: 2026. május 11. 14:55 ::

Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére

Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére, a tényleges munkakezdés 2029-ben várható - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményben az MTI-vel hétfőn.

A BKK közbeszerzési eljárást indított a híd korszerűsítésének tervezésére. Az engedélyezési tervek elkészítését és a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően a Fővárosi Önkormányzat dönt a hídfelújítás mértékéről és a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról. A tervezés pontos költsége a közbeszerzési eljárás lezárása után válik ismertté. A felújítás Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva több ütemben is megvalósulhat. A városvezetés a részletes tervek és a becsült kivitelezési költségek ismeretében dönthet a felújítás tartalmáról és ütemezéséről - írták.

A Petőfi híd felújítása elkerülhetetlenné vált. A híd teljes körű felújítása 1979-1980-ben volt, 1996-ban részleges beavatkozásokat végeztek, 2013-2014-ben pedig megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit. Mára az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken is jelentős korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák miatt több helyen átázik a pályalemez, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén cserére, illetve felújításra szorulnak. A Duna-hidakra jellemző, 30-35 éves felújítási ciklust figyelembe véve a korszerűsítés időszerűvé vált - közölte a BKK.

Az engedélyezési tervezést követően indulhat a kiviteli tervezés, majd a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés, amely várhatóan 2028 őszén jelenik meg. A tényleges munkakezdés a szükséges források rendelkezésre állása esetén 2029-ben várható - írták.