Kapitány István: Magyarország nem válik le az orosz energiáról, és marad a rezsicsökkentés

Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak - mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatását követő tájékoztatóján újságíróknak hétfőn.



Kapitány István miniszteri kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága jóváhagyta 12 igen 0 nem 3 tartózkodás mellett.

Kijelentette: Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell, mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásból kell beszerezni az energiát. A Tisza-kormány fogja használni a meglévő kapacitásokat - "nyilvánvalóan amennyire ez a mi döntésünk" - fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy tartható lesz-e a rezsicsökkentett ár a modelljük szerint, azt mondta: természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel. "Magyarországnak - az a jó hír - van opcionalitása" - mondta.

A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat, folyamatosan dolgoznak, a projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint, a struktúra kialakítása tart, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténni. A vissza nem térítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel, haladékra nincs lehetőség - ismertette. Hozzátette, hogy jó esélyt lát ennek sikeres megvalósítására.

Tanács Zoltán: a Tudományos és Technológiai Minisztérium célja Magyarországot a 21. század második felébe átrepíteni

Egy olyan minisztériumot szeretnék építeni, amely képes Magyarországot a 21. század második felébe átrepíteni - hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt hétfőn Budapesten az Országgyűlés digitalizációs és technológiai bizottságának ülésén.

A politikus a miniszterjelölti meghallgatásán úgy fogalmazott: hazánk számára történelmi lehetőség, hogy egy tárcánál összpontosulhat a tudomány, a technológia, a kormányzati informatika, a digitális állam megteremtése, valamint az innováció, mint nagyon fontos portfólió elemek.

Tanács Zoltán célként jelölte Észtország mintájára egy olyan digitális állam teremtését, amely tényleg megkönnyíti az állampolgárok életét, ahol lehetőleg nem kell mindig sokszor beadni ugyanazt a személyes információt egy-egy ügyintézésnél és ahol szolgáltatóként lehet tekinteni az államra.

"Gondoljanak úgy egy jövőbeli állami szolgáltatásra, mintha a Revolutot vagy a Booking.com-ot használnák. (…) Egyszerű, kényelmes, gyors, olcsó és fájdalommentes" - emelte ki a miniszterjelölt. "Ettől még nagyon messze vagyunk" - mondta a miniszterjelölt, aki feladatnak jelölte meg, hogy ide eljusson el az ország.

A bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta a miniszter kinevezését.

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, a Tisza-kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben - mondta Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt a bizottsági meghallgatásán a Parlamentben hétfőn.

Elmondta, hogy az ipari termelővállatok jelenléte fontos, de az emberek egészsége, a környezet megvédése prioritást élvez. A szervezet szigorúan szakmai alapon, folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat - fogalmazott, hozzátéve, hogy szigorítják majd a szennyezési határétékeket.

A hatóság feladata lesz a vizek és a levegő minőségének ellenőrzése is és a szervezeten belül kapnak helyet majd az állatjóléti őrök is.

Bizottsági meghallgatásán Gajdos László bejelentette: Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületének szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra.

Frissítés: Tarr Zoltán: módosítani fogjuk a választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét

A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága előtt hétfőn.

Tarr Zoltán arról beszélt: a Fidesz-KDNP közösségeket lebontó politikája után a Tisza-kormány célja, hogy lebontsa a gyűlölet falait. Arra vállalkoznak, hogy a közösségekkel, a családokkal, az iskolai, a munkahelyi és nemzetiségi közösségekkel együttműködve építsék a társadalmat, mindenkinek lehetőséget adva arra, hogy szabadon, békében gyakorolhassa a nyelvét, kultúráját, vallását.

Ennek részeként a választási rendszert a bizottsággal, illetve a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve, dialógust folytatva módosítani fogják, hogy az valóban megfeleljen a magyarországi nemzetiségek helyzetének, és ne tehesse kívülről érkező politikai befolyás áldozatává a nemzetiségi képviseletet - mondta.

A miniszterjelölt kiemelte: ahogy a teljes oktatás, úgy a nemzetiségi oktatás területén is az intézmények autonómiájának visszaadását tervezik. A kormány támogatni, finanszírozni fogja a nemzetiségek által fenntartott oktatási intézményeket, amelyek életbevágóan fontosak a nemzetiségek fennmaradásához, kultúrájuk megőrzéséhez és ahhoz, hogy Magyarország egy "sokszínű, békés és nyugodt ország legyen" - jelezte Tarr Zoltán.

Karikó Katalin Hegedűs Zsolt tanácsadó testületének tagja lesz

Alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője az Országgyűlés egészségügyi bizottságában hétfőn.

Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán azt mondta, fontos lépés az emberséges és működő Magyarország felé, hogy újra önálló minisztériumot kap az ágazat, és az egészségügy nemzeti ügy és nem politikai játszmák színhelye lesz.

Közölte: a felálló Egészségügyi Minisztériumban öt államtitkárság működik majd, valamint létrejön két hatóság, a Digitális Egészségügyi Hatóság és az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság. A Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre és egy minisztériumtól független minőségellenőrzési hatóság - ismertette.

Bejelentette azt is, hogy felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen a miniszteri tanácsadó testület tagja, ezt a kutató elfogadta.

Hegedűs Zsolt miniszteri jelölését hat igen és egy tartózkodás mellett támogatta a bizottság.

Bóna Szabolcs: stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar



Az agrárium és az élelmiszeripar stratégiai kérdés, küldetés és komoly felelősség egyúttal, hiszen 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg Magyarországon - mondta kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn, az Országgyűlés Agrár- és élelmiszergazdasági bizottsága előtt Bóna Szabolcs.

Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelölt szerint számos kihívásra kell választ adni a klímaváltozástól kezdve a gazdasági környezet átalakulásán át demográfiai és munkaerőpiaci kérdésekig. Az elmúlt időszakban az agrártársadalomban sokszor hiányzott a problémák feltárásához nélkülözhetetlen őszinteség, valamint a jogszabályalkotáshoz szükséges társadalmi vita. Az új kormány fontosnak tekinti a rendelkezésre álló tudás hasznosítását, és bízik benne, hogy a magyar agrárium sokszor bizonyított alkalmazkodóképessége az éghajlati kihívások megoldásához is hozzájárulhat - tette hozzá.

Bóna Szabolcs jelölését a bizottság 2 tartózkodás mellett 7 szavazattal támogatta.

(MTI)