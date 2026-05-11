Hegedűs Zsolt Takács Péternek: ön az egészségügy Menczer Tamása

Ötvenperces miniszteri expozéja után többek között Takács Péter kérdéseire is válaszolt Hegedűs Zsolt az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának hétfői ülésén. Sistergett a levegő az Apponyi Albert gróf teremben, amikor a tárca várományosa több percig válaszolt Takács Péternek, aki azt firtatta a kérdésében, hogy a kampányban miért nem került sor vitára, írja a 24.

– Van olyan politikai színvonal, ami alá már nem lehet menni – válaszolta Hegedűs Zsolt, aki szerint Takács Péter személyeskedő és sértő nyilatkozatokat tett, amelyek méltatlanná tették arra, hogy leüljenek és tárgyaljanak vele.

– Megadtam önnek a tiszteletet, a Facebook-posztjaira még nevető fejet sem tettem. Olyan mondatokat mondott, amelyek vállalhatatlanok voltak – fogalmazott Hegedűs Zsolt. A leendő egészségügyi miniszter bejelentette: az első száz napban etikai iránymutatást dolgoznak ki arra, hogyan kell kommunikálni a közösségi médiában.

Hegedűs felrótta azt is a korábbi egészségügyi államtikárnak, hogy az Orbán-kormány 12 milliárdot dobott ki arra, hogy terjesszék a hamis Tisza-programot. „Áruló írástudónak” nevezte Takács Pétert.

– Magasan képzett csípő- és térdspecialista vagyok, ezt ön is tudja. Ön miatt ülök itt, mert be akarták szántani az orvoskamarát. Elárulta a hivatásrendet, aminek a tagja volt. Ön egy áruló írástudó, az egészségügy Menczer Tamása – intézte a kemény mondatait Takácsnak a leendő miniszter.

Hegedűs Zsolt nem mulasztotta el megemlíteni azt sem Takácsnak, hogy sem egyéniben, sem pedig listán nem került be a parlamentbe.

„Kígyózó mozdulatokkal sikerült csak bekerülnie, de szívesen dolgozom önnel” – szúrta oda.