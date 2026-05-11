Külföld :: 2026. május 11. 12:24 ::

Starmer úgy "vállal felelősséget", hogy nem mond le

Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette hétfőn, hogy a kormányzó Munkáspárt múlt heti súlyos választási veresége ellenére sem kíván távozni tisztségéből, mert ezzel szerinte káoszba döntené az országot.

A csütörtökön tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választások a Munkáspárt hatalmas arányú mandátumveszteségét és a Nigel Farage vezette EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.

Starmer lemondását saját pártjának számos képviselője is egyre erőteljesebben szorgalmazza.

A kormányfő azonban a Labour londoni székhelyén elmondott hétfői helyzetértékelésében úgy fogalmazott: vállalja a felelősséget a történtekért, de felelősségvállalás része az is, hogy nem mond le, mert ezzel káoszba döntené az országot.

(MTI nyomán)