Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette hétfőn, hogy a kormányzó Munkáspárt múlt heti súlyos választási veresége ellenére sem kíván távozni tisztségéből, mert ezzel szerinte káoszba döntené az országot.
A csütörtökön tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választások a Munkáspárt hatalmas arányú mandátumveszteségét és a Nigel Farage vezette EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
Starmer lemondását saját pártjának számos képviselője is egyre erőteljesebben szorgalmazza.
A kormányfő azonban a Labour londoni székhelyén elmondott hétfői helyzetértékelésében úgy fogalmazott: vállalja a felelősséget a történtekért, de felelősségvállalás része az is, hogy nem mond le, mert ezzel káoszba döntené az országot.
