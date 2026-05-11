Kormány.hu: nem lesz több "félelemkeltés és pártpropaganda" az oldalon

A kormányzati kommunikáció a jövőben új alapelvek szerint működik, nem lesz több "félelemkeltés és pártpropaganda" a kormány hivatalos weboldalán - jelent meg a kormány.hu-n hétfőn.

A közleményben azt írták: az elmúlt években a közpénzből működtetett állami kommunikáció sok esetben pártpolitikai kampányok eszközévé vált. A kormány.hu és más állami felületek gyakran váltak gyűlöletkeltő, félelemkeltő, a nemzetet megosztó pártpolitikai üzenetek felületeivé. Sokan érezhették úgy, hogy az állam kommunikációja nem hozzájuk szól, hanem ellenük - tették hozzá.

A közlemény szerint ezen változtatni fognak, a jövőben a kormány.hu a közérdekű tájékoztatás alapelveire épül: hiteles és ellenőrizhető információkra, átlátható kormányzati működésre, nyugodt és emberséges hangnemre, valamint arra a meggyőződésre, hogy az állam minden magyar emberé.

Azt ígérik, hogy a magyar kormány hivatalos oldalán a kabinet döntéseiről, fontos társadalmi ügyekről, lehetőségekről, fejlesztésekről és az emberek mindennapjait érintő intézkedésekről lehet majd olvasni, közérthetően és tiszteletteljes hangnemben.

"A jogszabályokat betartva ezen a felületen arról fogjuk tájékoztatni önöket, ami történik, nem pedig arról, amit adott politikai szereplők saját hatalmuk megőrzése érdekében kitaláltak. Az oldalon nem lesz többé jelen gyűlöletkeltés, megbélyegzés vagy hergelés" - fogalmaztak.

A kormány.hu-n - hétfő délelőtti állapot szerint - szerepel már hír arról, hogy Magyar Pétert választották miniszterelnöknek az Országgyűlés szombati alakuló ülésén, de a kormányzatot bemutató oldal még Orbán Viktort mutatja kormányfőként.

(MTI)