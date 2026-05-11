Felfedte kilétét a Vidéki prókátor néven ismert tartalomgyártó, akinek szerepe volt a kegyelmi botrány kitörésében is. A bemutatkozásából kiderült, hogy egy ügyvédről van szó, aki Luxemburgban, a bíróságon dolgozott éveken át. A szakember bízik abban, hogy az ország egy nyugodt, békés ligethez válik majd hasonlóvá, írja az Index.

„Soha nem vágytam az ismertségre, most sem igazán vágyom rá. Szeretem a céltudatosan felépített nyugodt, békés életemet. Ugyanakkor a kezdetektől feszélyez és idegesít ez a »bujkálás«, mert nem tartom komoly emberhez méltónak, és mert szeretném a saját nevemmel közzétenni a gondolataimat” – írta ki a közösségi oldalára a Vidéki prókátor.

„Most, hogy hivatalba lép a Tisza-kormány, s a gép pörögni kezd, remélhetőleg jó irányt vesznek közös dolgaink, elcsitulnak a viharok, lenyugszik a közélet, véget ér a lélekmérgezés, és egy normális, önmagával békében élő országra jellemző idők jönnek, melyben újra élvezetet okoz részt venni a közéletben. Végre megszűnünk elmegyógyintézetnek lenni – ahogy Krasznahorkai László jellemezte teljes joggal az orbáni Magyarországot –, és reményeim szerint az ország sokkal inkább egy nyugodt, békés ligethez válik majd hasonlóvá. Szívből kívánom, hogy így legyen, s hogy a magyarság hosszú távra vegye a kezébe a sorsát, és ezúttal éljen a tartós fejlődés és a felemelkedés általa kivívott lehetőségével” – tette hozzá.

A tartalmakat nem más, mint Fülöp Botond ügyvéd tette közzé, aki az ügyvédi honlapjára töltött fel egy önéletrajzot. Felsőoktatási tanulmányait Pécsett, majd Budapesten végezte.

„Büszke vagyok arra, hogy egy évig tartó sikeres versenyvizsgát követően 2005-ben azok között a magyar jogászok között lehettem, akik uniós csatlakozásunkat követően elsőként kaptak állást az Európai Unió intézményeiben. Az európai közösségi jog iránti érdeklődésem már egyetemi éveim alatt kialakult: egyetemi szakdolgozatomat is az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységéről írtam, s európai jogi témakörben több publikációm is megjelent. Nagy örömmel és lelkesedéssel mondtam tehát igent a luxembourgi bíróságtól érkező állásajánlatra. A Bíróság hivatalának német és magyar nyelvű ügyekért felelős tanácsosaként hat éven át »testközelből« figyelhettem az európai jog »működését«, a tagállamokban való érvényesülésének folyamatát, a nemzeti jogrendekkel fennálló, néha bizony harmonikusnak éppen nem nevezhető, ám a jogász szemével nézve kétségkívül izgalmas »vegyes házasságát«. Munkámból adódóan alkalmam nyílt többek között valamennyi Magyarországról érkező előzetes döntéshozatali kérelmet tanulmányozni, s a Bíróság több mint 200 tárgyalásán részt venni” – szerepel a bemutatkozásban.

„A luxembourgi Bíróságon eltöltött évek nem csupán jogi szakmai gyakorlat megszerzését tették lehetővé, hanem nyelvtudásom fejlesztését is: meglévő német és angol nyelvismeretemet kiegészítve el kellett ugyanis sajátítanom a Bíróság munkanyelvét, a franciát is. Német nyelvből magyar állami középfokú nyelvvizsgával rendelkezem, francia nyelvből pedig teljesítettem az európai uniós tisztviselők részére szervezett nyolcszintű nyelvtanfolyamot, ami szintén középfokú szintnek felel meg. Mindkét nyelvet munkám során napi szinten és intenzíven használtam szóban és írásban egyaránt. Tekintettel arra, hogy munkámat elsősorban német és francia nyelven végeztem, sikerült elsajátítanom ezen nyelvekből a jogi szakszókincset is” – írta önéletrajzában.

„Munkámnak köszönhetően jól ismerem az Európai Unió jogalkotó és jogalkalmazó szerveinek tevékenységét, működését, szervezeti felépítését. 2010-ben »cum laude« minősítéssel letettem a jogi szakvizsgát. 2013. március 1. óta tevékenykedem ügyvédként. Büszke vagyok arra, hogy még soha nem indult ellenem fegyelmi eljárás, és nem tudok arról, hogy munkámmal kapcsolatban bármilyen panasz merült volna fel” – tette hozzá.

A Vidéki Prókátor az elmúlt időszakban az Orbán-kormány kritikusa volt, valamint tőle ered a kegyelmi ügy is, amibe belebukott Novák Katalin akkori köztársasági elnök. Januárban felfedte, hogyan bukkant rá a Kónya Endrének adott elnöki kegyelemre, valamint miért tartja súlyos erkölcsi és jogállami válságtünetnek az ügyet. Emellett kifejtette, mit várna el egy új hatalomtól a jogállam helyreállítása érdekében. A Facebook-oldala április elején ideiglenesen eltűnt.