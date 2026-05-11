2026. május 11. 11:42

Több határozati javaslatot is benyújtott a végrehajtói és közjegyzői rendszerrel kapcsolatban a Mi Hazánk

Ígéretünkhöz híven ma reggel több határozati javaslatot is benyújtottunk az új Országgyűlésnek annak érdekében, hogy sokkal igazságosabbá, emberségesebbé tegyük a végrehajtói (és közjegyzői) rendszert - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke.

Ennek érdekében nem csak az eddig akár évente 600 millió forintot kereső végrehajtói tevékenységet tesszük profitorientált helyett nonprofittá, de ugyanezt szeretnénk a közjegyzők esetében is. Kezdeményeztük továbbá, hogy a bemondásra, futószalagszerűen zajló közjegyzői eljárások helyett legyen bizonyítási eljárás a fizetési meghagyások esetén, hogy a visszaélések elkerülhetőek legyenek. Ugyanígy az árverésekkel kapcsolatos visszaéléseket is kiküszöbölnénk. Szintén benyújtottuk a devizahiteles ügyek azonnali leállítását, az úgynevezett devizahiteles szerződések érvénytelenségének meghatározását - sorolja Toroczkai.