2026. május 11. 14:31

Korrupció miatt őrizetbe vették Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt

A Központi Nyomozó Ügyészség (KNYF) hétfő délután közleményben számolt be arról, hogy fiktív foglalkoztatás miatt folytatott nyomozásában újabb gyanúsítottat hallgatott ki.

A nyomozó ügyészség egy volt országgyűlési képviselő lakóhelyén végzett kutatást és lefoglalást, majd a helyszíni eljárási cselekményeket követően gyanúsítottként hallgatta ki a politikust.

A 2014. május 6-a és 2026. május 9-e között országgyűlési képviselő gyanúsított az Országgyűlésről szóló törvény alapján jogosult volt arra, hogy választókerületi munkáját az Országgyűlés Hivatala által fizetett munkatársak segítsék.

A megalapozott gyanú szerint ezt kihasználva a gyanúsított megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel abban, hogy annak hozzátartozóját egy országgyűlési frakció érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkáraként. Mint írják, a megállapodás része volt az is, hogy a kifizetendő munkabérből visszaosztás történik a politikus részére.

A 2024. szeptember 12-én megtévesztéssel megkötött, valótlan tartalmú munkaszerződés felhasználásával az Országgyűlés Hivatalát összesen 14 301 250 forint kár érte.

A tényleges munkát nem végző személy a neki jogellenesen biztosított munkabér nagy részét rokonának adta, aki abból a foglalkoztatás hosszabb időn át történő alaptalan fenntartásáért több százezer forintos ellenszolgáltatást nyújtott a volt képviselőnek. A fiktív munkaviszony 2026. április 22-én azonnali hatállyal megszűnt.

A cselekmény hivatali helyzettel visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, valamint üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének minősül.

Az ügyészség elrendelte a volt országgyűlési képviselő őrizetét, akit mindezeken túl egy további korrupciós bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsított. Az ügyben korábban két személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg, a polgármester bűnügyi felügyeletben van, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik.

A fideszes politikust azzal gyanúsítják, hogy szerepet vállalt abban, hogy édesanyját tényleges munkavégzés nélkül foglalkoztassák Bóna Zoltán országgyűlési képviselő titkáraként. A hetvenéves nyugdíjas jogosulatlanul vett fel több mint 13 millió forintot.

Korábban Nagy Barnabást, Halásztelek polgármesterét is őrizetbe vették. A gyanú szerint a polgármester közreműködött abban, hogy édesanyját tényleges munkavégzés nélkül foglalkoztassák az egyik országgyűlési frakcióban mint „képviselői tevékenységet segítő személyi titkár”.

A polgármester őrizetbe vételét követően a Fidesz-frakció elismerte, hogy a városvezető rokona a Bóna Zoltán fideszes országgyűlési képviselői munkáját segítő titkár. A gyanú szerint az Országgyűlés Hivatala még 2024 októberében kötött szerződést a hetvenéves nyugdíjassal, aki munkabér, valamint egyéb ellátás címén összesen 13,3 millió forintot vett fel jogosulatlanul, amelyet részben visszaosztott. Mivel azonban az Országgyűlés Hivatala nem a szerződő, csupán a kifizető fél volt, „így a vagyon elleni bűncselekmény sértettjének minősül”.

(Index)