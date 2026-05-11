2026. május 11. 10:04

Kampányoló pártaktivistákra támadó férfi ellen emeltek vádat

Közösség tagja elleni erőszak kísérlete miatt az ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki az áprilisi országgyűlési választást megelőző kampány során közterületen pultozó pártaktivistákra támadt Budapesten - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség hétfőn az MTI-t.

Azt írták, hogy a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és felfüggesztett börtönbüntetést, valamint pártfogó felügyeletet indítványoz egy 56 éves férfival szemben, aki az egyik, az ez évi országgyűlési választáson induló párt önkénteseit erőszakkal akarta rávenni arra, hogy elmenjenek egy közterületről.

A vádirat szerint a férfi 2025. március 27-én a délutáni órákban, a XX. kerületben odament egy párt aktivistáihoz, akik egy általuk felállított kampánypultnál épp aláírást gyűjtöttek a férfi által üzemeltetett üzletsor előtti járdaszakaszon. A vádlott a kezdetektől erőszakosan, hangosan és trágár módon nyilvánult meg azért, hogy ideológiai nézetkülönbsége miatt elérje az aktivisták távozását.

Ennek során megfogta és odébb lökte a pultot, majd abba később bele is rúgott, miközben szitkozódott, és folyamatosan fenyegette a sértetteket. Az elkövető agresszív fellépése ellenére az aktivisták nem mentek el, azonban rendőri segítséget kértek. A vádlottal szemben a járőrök még a helyszínen intézkedtek - ismertették.

A bűncselekményeket beismerő és megbánást kifejező férfit 4 rendbeli közösség tagja elleni erőszak kísérletével vádolták meg. A felfüggesztett börtönbüntetés és a pártfogó felügyelet elrendelése mellett csoportos vagy közösségi foglalkozáson való részvételre is kötelezné a férfit az ügyészség.

Korábbi sajtóhírek szerint a Tisza Párt aktivistáival szemben lépett fel agresszívan a vádlott.