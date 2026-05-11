Háború :: 2026. május 11. 12:00 ::

Teherán szerint legitim és nagylelkű a javaslatuk a háború lezárására

Legitim és nagylelkű javaslatot tett Irán az Egyesült Államoknak a háború lezárására és a Hormuzi-szoros megnyitására Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő szerint.

Bagai hétfőn, az amerikai elnök visszautasítása után úgy nyilatkozott, Washington továbbra is fenntartja irracionális és egyoldalú követeléseit.

"A mi követelésünk legitim: követeljük a háború lezárását, az (amerikai) blokád és a kalózkodás leállítását, illetve az iráni vagyonok amerikai nyomásra történt befagyasztásának feloldását" - mondta a szóvivő. Hozzátette: további követelésük a Hormuzi-szoroson történő biztonságos áthaladás garantálása és a térség és Libanon biztonságának megteremtése.

Bagai szerint az iráni javaslat "nagylelkű és felelős ajánlat volt a regionális biztonság megteremtésére".

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra.

"Épp most olvastam Irán úgynevezett képviselőinek válaszát. Nem tetszik - teljesen elfogadhatatlan" - írta Trump, de több részletet nem közölt.

(MTI)