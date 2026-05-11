Legitim és nagylelkű javaslatot tett Irán az Egyesült Államoknak a háború lezárására és a Hormuzi-szoros megnyitására Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő szerint.
Bagai hétfőn, az amerikai elnök visszautasítása után úgy nyilatkozott, Washington továbbra is fenntartja irracionális és egyoldalú követeléseit.
"A mi követelésünk legitim: követeljük a háború lezárását, az (amerikai) blokád és a kalózkodás leállítását, illetve az iráni vagyonok amerikai nyomásra történt befagyasztásának feloldását" - mondta a szóvivő. Hozzátette: további követelésük a Hormuzi-szoroson történő biztonságos áthaladás garantálása és a térség és Libanon biztonságának megteremtése.
Bagai szerint az iráni javaslat "nagylelkű és felelős ajánlat volt a regionális biztonság megteremtésére".
Donald Trump amerikai elnök vasárnap a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra.
"Épp most olvastam Irán úgynevezett képviselőinek válaszát. Nem tetszik - teljesen elfogadhatatlan" - írta Trump, de több részletet nem közölt.
