Anyaország :: 2026. május 11. 13:59 ::

Vandálok festették le a közlekedési táblákat Vasban

Két útszakaszon, 22 helyszínen festették le vandálok Vas vármegyében a közlekedési táblákat, valós veszélyt okozva az arra közlekedők számára, ezért a körmendi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen a közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett gyanúja miatt - közölte a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu-n hétfőn.

Az adatok szerint május 6-án, az éjszakai órákban ismeretlen személy a 7417-es és a 7453-as számú úton a Szatta és Nagyrákos, valamint Kondorfa és Csörötnek közötti útszakaszokon - 22 helyszínen - a kihelyezett közúti közlekedési táblákat és az út szélét jelző oszlopokat oly módon lefestette, hogy azok a közúti közlekedésben részt vevők számára felismerhetetlenné váltak.

Az ismeretlen személy felkutatása érdekében a hatóság kéri azok jelentkezését, akik az adott útszakaszon közlekedtek az éjszakai órákban, és információval rendelkeznek a cselekmény elkövetésével kapcsolatban - tartalmazza a közlemény.

(MTI)