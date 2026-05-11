2026. május 11. 12:32

A Külügyminisztérium felügyelete alá kerül az Információs Hivatal (IH) - közölte hétfőn, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának ülésén, külügyminiszter-jelölti meghallgatása során Orbán Anita.

Hangsúlyozta: demokratikus országokban a haza védelmének első védvonalai a pártpolitikai érdekről és befolyástól mentesen működő nemzetbiztonsági szolgálatok, kiemelkedik e téren a polgári hírszerzés, amelyeknek az a feladata, hogy még a valódi konkrét fenyegetéssé válás előtt felderítsék az ilyen törekvéseket.

Célként említette, hogy Európát középpontba helyezve újítsák meg a magyar kül- és biztonságpolitikát, ehhez igazodva a nemzetbiztonság területét, majd azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki.

(MTI)