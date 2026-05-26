Politikusbűnözés, Zsidóbűnözés :: 2026. május 26. 21:49 ::

Szorul a korrupciós hurok: kiszivároghatott Zelenszkij kódneve

Tovább mélyül az ukrán korrupciós válság, amely közvetlenül Volodimir Zelenszkij legszűkebb körét érinti, miközben Oroszország tovább fokozza légicsapásait Kijev ellen.



Zelenszkij és Jermak 2024-ben (fotó: Gleb Garanich / Reuters)

A Die Welt oknyomozó riportja szerint Zelenszkij kódneve is kiszivárgott, ami arra utal, hogy - micsoda meglepetés - az elnök is érintett lehet az elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak körül gyűrűző korrupciós botrányban.

A riport szerint az ukrán hatóságok által rögzített, lehallgatott telefonbeszélgetésekben többször is elhangzik a Wowa kódnév, amely a gyanú szerint magára Zelenszkij elnökre utalhat.

Bár az állami Korrupcióellenes Hatóság (NABU) megerősítette, hogy az államfő jelenleg nem érintett a büntetőeljárásban, a politikai nyomás egyre nő Zelenszkijen.

A botrány középpontjában egy Kijev melletti településen található luxusingatlan-fejlesztés áll, amely a nyomozók által közzétett felvételek tanúsága szerint egy olyan zárt komplexum, ahol négy, egyenként mintegy ezer négyzetméteres luxusvilla épült. A vádak szerint a projekthez kapcsolódóan több millió eurós pénzmosási hálózatot működtettek, amelyet kormányközeli tisztviselők hoztak létre a háború kellős közepén – számolt be a Hetek.



Fotók: ukrán korrupcióellenes hatóság

Mint írták, Andrij Jermak a háború kitörése óta Zelenszkij elnök legközelebbi bizalmasának és az ország második legbefolyásosabb emberének számított, tavaly novemberben azonban lemondott hivataláról a felmerült vádak miatt.

Jermakot a közelmúltban előzetes letartóztatásba helyezték, ám a napokban egy kijevi bíróság hatalmas összegű, 140 millió hrivnyás – azaz körülbelül 2,7 millió eurós – óvadék ellenében szabadlábra helyezte.

(Index nyomán)