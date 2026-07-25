Külföld, Háború :: 2026. július 25. 10:26 ::

Újabb drónt lőtt le a román légierő

A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel, tíz kilométerre Szentgyörgy településtől, lakatlan területen - jelentette be Nicusor Dan román államfő.

A tájékoztatás szerint a pilóta nélküli szerkezetet 8.30 órakor észlelték a Duna-delta legdélibb településétől tíz kilométerre. A drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel.

A román védelmi minisztérium közlése szerint a román légierő szombat reggel 8.22 órakor észlelte a román légtérbe behatoló célpontot az ukrán határ térségében.

A határzónában megfigyelést folytató két F-16-os Fighting Falcon vadászgép követte a célpontot, majd a határhoz közeli lakatlan térségben lelőtte. A szaktárca szakemberei kiszállnak a helyszínre, hogy ellenőrizzék a területet.

Pénteken - Romániában első ízben - szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő pilótája Buzau térségében, Padina település mellett.

Az ügyészség közölte, hogy a pénteken lelőtt pilóta nélküli szerkezet Shahed típusú drón volt.

Az Agerpres román hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint a ploiesti-i ügyészség hivatalból indított vizsgálatot az ügyben. Az ügyészek büntetőeljárást indítottak légi jármű tiltott övezetben történő működtetésének gyanúja miatt.

A pénteken lelőtt drón darabjait a 203E jelzésű megyei út mentén, a délkelet-romániai, Buzau megyei Padina község és az Ialomita megyei Tovarasia falu között találták meg. A helyszíni vizsgálat jelenleg is tart.

(MTI)