Anyaország :: 2026. július 25. 09:34 ::

Együttműködési megállapodást kötött egy amerikai céggel a Puli Space holdtechnológiai cég

Együttműködési szándéknyilatkozatot (MoU) írt alá a Puli Space Technologies és az amerikai Mission Space, amelyben egy jövőbeli holdmisszióban közös holdfelszíni környezeti vizsgálatokat végeznének - közölte a budapesti székhelyű holdtechnológiai vállalat az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint vizsgálják olyan holdi küldetések lehetőségét, amelyek a Puli Space holdjáró (rover) platformját és a Mission Space holdi környezetmonitorozó műszereit egyesítik. A tervek szerint a roverre szerelnék a holdi környezet jellemzőit - egyebek mellett a sugárzást, a töltött részecskéket, a port és a felszíni elektromos töltődést - mérő műszereket.

Az együttműködés célja mérési adatok gyűjtése, amelyek hozzájárulhatnak a jövőbeli holdi infrastruktúra - roverek, leszállóegységek, lakómodulok és energiaellátó rendszerek - biztonságos tervezéséhez és üzemeltetéséhez.

Pacher Tibor, a Puli Space Technologies vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta: a vállalat azért jött létre, hogy Magyarország része legyen a holdkutatás következő fejezetének, és a mostani együttműködés a következő lépés ebben.

Az MTI megkeresésére Pacher Tibor elmondta, hogy a NASA tervei szerint 2028-2029-től évente akár tíz robotikus holdküldetés is indulhat. Ezeken a missziókon számos tudományos műszerre és technológiai eszközre lesz szükség, és ezek egyikében vennének részt az amerikai partnerükkel.

A közleményben még kiemelték: vizsgálják azt is, hogyan lehet a kutatás során nyert adatokat kereskedelmi célra hasznosítani. A vevők között lehetnek a nagy űrügynökségek, az amerikai NASA, vagy az Európai Űrügynökség (ESA) és más kereskedelmi szolgáltatók.

Pacher Tibor tájékoztatás szeerint a Puli Space emellett a tokeportal.com oldalon közösségi részvénybefektetési kampányt készít elő, amelynek célja, hogy további forrásokat vonjon be az új generációs holdjárójának fejlesztéséhez és a jövőbeli küldetés előkészítéséhez. A tervek szerint a kampány első befektetési szakasza a jövő héten indul, és terveik szerint 200 ezer és 500 ezer euró közötti forrást szeretnének bevonni.

A budapesti székhelyű Puli Space Technologies könnyű, viszonylag olcsón gyártható hold- vagy bolygójáró járművet fejleszt, amely különféle tudományos műszereket tud szállítani.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy az amerikai holdmisszió, Intuitive Machines IM-2 küldetés részeként 2025 márciusában a Puli mérőműszere (Puli Lunar Water Snooper, Vízszimatoló) az első magyar fejlesztésként jutott el a Holdra, és onnan méréseket küldött vissza.

Az eszköz neutronok mérésével képes kimutatni, hol lehet vízjég a Hold felszíne alatt.

A társaság könnyű és viszonylag olcsón gyártható holdjáró járműveket fejleszt, amelyek különféle tudományos műszereket tudnak szállítani.

A Mission Space űrkörnyezeti monitorozó műszereket és adattermékeket fejleszt, és méréseikkel a műholdak és a jövőbeli holdi küldetések biztonságos működését biztosítják. A validált adataikat műhold-üzemeltetőknek, kormányzati ügynökségeknek, védelmi felhasználók, holdküldetések és kereskedelmi űrinfrastruktúra szereplői számára értékesíti.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Puli Space Technologies Kft. árbevétele tavaly 788,7 millió forintra emelkedett az előző évi 40,7 millió forintról. A tarsaság vesztesége ugyanebben az időszakban 5,7 millió forintról 97,5 millió forintra nőtt.