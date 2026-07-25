Külföld :: 2026. július 25. 10:12 ::

Csehország fegyvereket szállít Montenegrónak

Csehország fegyvereket szállít Montenegrónak, a szállítmány értéke 24,2 millió euró (csaknem 9 milliárd forint) - közölte Andrej Babis cseh kormányfő, miután prágai hivatalában montenegrói hivatali partnerével, Milojko Spajiccsal tárgyalt.

A fegyverszállítási megállapodást pénteken Prágában írták alá a két ország védelmi minisztériumának képviselői.

Milojko Spajicsot fogadta Petr Pavel cseh köztársasági elnök is. Pavel hangsúlyozta, hogy Montenegró sikeresen halad az Európai Unióhoz való csatlakozás felé.

Andrej Babis szerint a fegyverszállítási szerződés aláírása fontos lépés, amely megnyitja az utat a további közös NATO-projektek felé.

A cseh kormányfő ugyanakkor támogatásáról biztosította az az elképzelést, hogy Montenegrót 2028-ban felvegyék az Európai Unióba.

"Montenegró mellett vagyunk és támogatjuk felvételét az Európai Unióba. Ehhez a lehető legjobb feltételekkel rendelkezik", hiszen már használja az eurót - mondta Andrej Babis újságíróknak.

A cseh vezető örömét fejezte ki afelett, hogy Montenegró 2028-ig nagykövetséget nyit Prágában. Eddig ugyanis a csehországi ügyeket Montenegró bécsi nagykövetsége intézte.

A Colt CZ Group hadipari vállalat a tárgyalások után közölte, hogy a közeljövőben különböző típusú gépkarabélyokat, pisztolyokat és lőszert szállít a montenegrói hadseregnek.

Mindkét félnek meggyőződése, hogy jó lehetőségek vannak a cseh-montenegrói gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése terén - mondták a kormányfők.

(MTI)