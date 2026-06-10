A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopolhelyzetbe került Mol viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit - közölte Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a Facebook-oldalán szerdán.
Az ellenzéki politikus azt írta, a piaci drágulás miatt havi százmilliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak.
"Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán" - fogalmazott.
Hozzátette, "ideje az abszolút filmszínház helyett a teljes felelősségre váltani", érdemi vitát várnak az energetika terén, és valós megoldásokat Magyarország hosszú távú, biztonságos ellátására.
(MTI)