Friss hírek :: 2026. június 10. 13:41 ::

Mi Hazánk: ne az adófizetők, hanem a Mol állja a védett benzinár költségeit!

A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopolhelyzetbe került Mol viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit - közölte Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a Facebook-oldalán szerdán.

Az ellenzéki politikus azt írta, a piaci drágulás miatt havi százmilliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak.

"Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán" - fogalmazott.

Hozzátette, "ideje az abszolút filmszínház helyett a teljes felelősségre váltani", érdemi vitát várnak az energetika terén, és valós megoldásokat Magyarország hosszú távú, biztonságos ellátására.

(MTI)