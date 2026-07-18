Külföld :: 2026. július 18. 15:40 ::

Több mint száz embert vettek őrizetbe Törökországban az Iszlám Állammal való kapcsolattartás gyanújával

Őrizetbe vettek 119 embert egy Törökország-szerte végrehajtott csendőrségi művelet keretében: azzal gyanúsítják őket, hogy kapcsolatban állnak az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel - jelentette be közleményben szombaton a török belügyminisztérium.

A tárca szerint a művelet harminc tartományra terjedt ki, köztük Isztambulra, Ankarára és Adanára.

A gyanúsítottak ellen az a vád, hogy az Iszlám Állam tagjai, a terrorszervezetet népszerűsítő propagandát terjesztettek a közösségi médiában, valamint hogy "magánszemélyek, illetve jótékonyságinak mondott szervezetek révén finanszírozzák" a dzsihadistákat.

Egy férfi, akit az Iszlám Állammal való kapcsolattartással gyanúsítanak, június végén a rendőrséggel vívott tűzpárbajban halt meg Ankara déli részén két héttel a NATO ottani csúcstalálkozója előtt.

Ankarában a tűzpárbajt követően a fővárosi ügyészség kérésére 209 embert vettek őrizetbe azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Államhoz, illetve szélsőbaloldali csoportokhoz tartoztak.

(MTI)