Őrizetbe vettek 119 embert egy Törökország-szerte végrehajtott csendőrségi művelet keretében: azzal gyanúsítják őket, hogy kapcsolatban állnak az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel - jelentette be közleményben szombaton a török belügyminisztérium.
A tárca szerint a művelet harminc tartományra terjedt ki, köztük Isztambulra, Ankarára és Adanára.
A gyanúsítottak ellen az a vád, hogy az Iszlám Állam tagjai, a terrorszervezetet népszerűsítő propagandát terjesztettek a közösségi médiában, valamint hogy "magánszemélyek, illetve jótékonyságinak mondott szervezetek révén finanszírozzák" a dzsihadistákat.
Egy férfi, akit az Iszlám Állammal való kapcsolattartással gyanúsítanak, június végén a rendőrséggel vívott tűzpárbajban halt meg Ankara déli részén két héttel a NATO ottani csúcstalálkozója előtt.
Ankarában a tűzpárbajt követően a fővárosi ügyészség kérésére 209 embert vettek őrizetbe azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Államhoz, illetve szélsőbaloldali csoportokhoz tartoztak.
(MTI)