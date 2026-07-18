Friss hírek :: 2026. július 18. 22:47 ::

Értékalapú gyógyszerbefogadásra van szükség Magyarországon az abortuszpárti egészségügyi miniszter szerint

Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadásra van szükség Magyarországon - közölte az egészségügyi miniszter szombaton a közösségi oldalán.

Hegedűs Zsolt azt mondta, a magyar gyógyszerbefogadási rendszer az elmúlt 16 évben nem működött kellően kiszámíthatóan és átláthatóan. A kialakult helyzetért az egészségpolitikai döntéshozókat és egyes gyógyszergyártókat is felelősség terheli - emelte ki.

Rámutatott arra: az elmúlt években az új gyógyszerek befogadásáról rendszertelenül, gyakran hosszú késedelmek után születtek döntések. Az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszerszintű támogatás helyébe lépett, miközben nem biztosított megfelelő árkontrollt és átláthatóságot.

A biohasonló gyógyszerek szélesebb körű alkalmazását sem segítették kellően a finanszírozási protokollok. A döntések szakmai szempontjai, valamint a támogatási kérelmekhez benyújtott tudományos bizonyítékok sem váltak a betegek, az egészségügyi dolgozók és a nyilvánosság számára megfelelően hozzáférhetővé - sorolta.

"Egyes gyógyszergyártók felelőssége azonban szintén megkerülhetetlen. Magyarországon több olyan gyógyszer is jelentős, akár több milliárd forintos forgalmat ér el az egyedi méltányossági rendszeren keresztül, amelynek gyártója hosszú időn keresztül nem kérelmezi a társadalombiztosítási befogadást. Ezekben az esetekben a támogatás késedelme nem kizárólag az állami döntéshozatalból, hanem a gyártó üzleti döntéséből is következik" - közölte a miniszter.

Emlékeztetett: a nemzetközi vizsgálatok arra is rámutattak, hogy egyes közép- és kelet-európai országok bizonyos innovatív terápiákért magasabb egy betegre jutó összeget fizethetnek, mint a gazdagabb nyugat-európai államok. Indokolt megvizsgálni, hogy Magyarországon mely terápiás területeken okoznak hasonló méltánytalanságot a gyártói árképzési stratégiák - tette hozzá.

Hegedűs Zsolt szerint az innovatív gyógyszergyártók eddig csak korlátozottan működtek együtt abban, hogy az ártámogatási kérelmekben szereplő klinikai és egészség-gazdaságtani bizonyítékok szélesebb körben megismerhetők legyenek.

Kiemelte: a magyar egészségügyi közkiadások nemcsak az európai uniós, hanem a visegrádi országok átlagától is elmaradtak a Fidesz-KDNP kormányzása alatt. Ugyanakkor a gyógyszerek és gyógyászati eszközök a teljes magyar egészségügyi kiadáson belül az uniós átlagnál nagyobb arányt képviselnek. Ezért az egészségügyi források növelése mellett arra is szükség van, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a "betegek számára legtöbb egészségnyereséget biztosító" beavatkozásokra fordítsák.

A miniszter fontos feladatnak nevezte a szakdolgozói bérek rendezését, az alapellátás megerősítését és a gyógyszerfinanszírozás korszerűsítését, számos más kiemelt egészségügyi terület fejlesztésével párhuzamosan.

"A kormány és az Egészségügyi Minisztérium növelni fogja az egészségügyre fordított közkiadásokat. A gyógyszerfinanszírozásban értékalapú, betegközpontú rendszert vezetünk be, amely az egyedi méltányosság helyett a kiszámítható, rendszerszintű támogatást helyezi előtérbe" - jelentette ki.

Hozzátette: a gyógyszerek árát az általuk nyújtott bizonyított egészségnyereséghez fogják viszonyítani. Ha egy kezelés hatásosságával kapcsolatban jelentős bizonytalanság áll fenn, vagy az ára nem áll arányban a valós értékével, akkor eredményalapú és más kockázatmegosztási megállapodásokat kötnek azokkal a gyártókkal, amelyek hajlandók a magyar betegek érdekében együttműködni - fogalmazott.

Kitért arra, hogy fokozzák a gyógyszerfinanszírozási döntések átláthatóságát, és hozzáférhetővé teszik a támogatási kérelmekhez kapcsolódó tudományos bizonyítékok meghatározott körét. Nyilvánosságra hozzák azt is, hogy az egyes gyártók az európai forgalomba hozatali engedély megszerzését követően mennyi idő elteltével kérelmezik gyógyszereik magyarországi közfinanszírozását.

"Olyan rendszert fogunk kialakítani, amely rendszeresen, átláthatóan és kiszámíthatóan dönt az új gyógyszerek támogatásáról. Célunk, hogy a valódi terápiás innovációk mielőbb eljussanak azokhoz a betegekhez, akiknek szükségük van rájuk, miközben a közös forrásokat bizonyítottan" - mondta Hegedűs Zsolt.

(MTI)

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