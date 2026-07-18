Anyaország :: 2026. július 18. 14:46 ::

Új rendszerhez új rendszerőr-egyenruha dukál

Teljesen megújítják a rendőrség nyári és téli köznapi szolgálati egyenruháit, ráadásul az eddigiekkel ellentétben piaci alapon, nyílt közbeszerzési eljárás formájában – derült ki a Belügyminisztérium pénteken megjelent felhívásából.



Kép: Bodnár Boglárka / MTI

A minisztérium szerint az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait igyekszenek szem előtt tartani. Olyan ruhákat várnak, amelyek megfelelnek a modern kor technológiai és funkcionális követelményeinek, és maximálisan kiszolgálják a felhasználók kényelmi és gyakorlati igényeit, mint például

ergonómia,

komfort,

esztétikum,

tartósság,

széles méretskála,

ellenálló-időtálló anyagok és tervezés,

jó tisztíthatóság, karbantarthatóság.

A beszerzés folyamata több szakaszból áll. Az előszűrés során a jelentkező gyártók termékkínálatából a szakmai bizottság kiválasztja a csapatpróbára alkalmasnak ítélt darabokat. Ezután jöhet a gyakorlati tesztelés, a kiválasztott termékeket a végrehajtó állomány tagjai a mindennapi szolgálat során tesztelik és részletesen véleményezik. Végül a közbeszerzés és rendszeresítés során a valós felhasználói visszajelzések alapján kiválasztott ruhákra és kiegészítőkre indul meg a tényleges, fokozatos közbeszerzési eljárás.

A rendőri egységek 2027 decemberétől több ütemben vehetik át az új téli ruházatot, majd 2028 júniusától megkezdődik az új típusú nyári ruházat folyamatos kiosztása is.

És most nézzünk egy konkrét példát, mi van a szolgálati tányérsapkával?

A szolgálati tányérsapka a rendőrség egységes megjelenésének meghatározó eleme, írja a felhívás. Elsőre nem is gondolná az ember, mennyi követelménynek kell megfelelnie a gyártónak egy sima fejfedő esetén is:

őrizze meg alakját és formatartását rendeltetésszerű használat mellett;

rendelkezzen megfelelő szerkezeti stabilitással;

tegye lehetővé a rendszeresített sapkajelvény és egyéb azonosító elemek biztonságos és tartós rögzítését;

rendelkezzen olyan légáteresztő tulajdonságokkal, amelyek hozzájárulnak a megfelelő viselési komfort fenntartásához;

ellenálljon a napsugárzás, a csapadék és az általános környezeti hatások

rendeltetésszerű használat során jelentkező igénybevételének;

lehetőség szerint rendelkezzen mosható verítékvédővel;

kapcsolódjon hozzá vízálló huzat;

lehetőség szerint kapcsolódjon hozzá fényvisszaverő pánt;

kialakítása igazodjon a fej anatómiai sajátosságaihoz;

hosszabb idejű viselés során ne okozzon nyomáspontot, bőrirritációt vagy egyéb kényelmetlenséget;

ismételt használatot és tisztítást követően is őrizze meg méretét, alakját és esztétikai megjelenését;

legyen könnyen tisztítható és karbantartható.

Gyártó legyen a talpán, aki mindezek mellett 2026. augusztus 14-én pontban délig be tudja nyújtani az ajánlatát! - írja erőltetett derűvel a kormányhű Telex.