Extra :: 2026. július 18. 22:04 ::

USA: a jogvédők azt szeretnék, hogy a negró makogás hivatalos nyelv legyen

Aki látott már amerikai "niggeres" vagy "gettófilmet", az pontosan tudja, hogy a feketék egy sajátságos szlenget, egy butított amerikai angolt beszélnek, pontosan úgy, mint itthon a cigányok, akik a szlenget keverik cigány szavakkal, illetve oximoron kifejezéseket kreálnak, mint a "szia, uram!", ahol a laza, bizalmasabb "szia" köszönést hozzárendelik a távolságtartóbb, tiszteletet feltételező "uram" megszólítással. Ez a szleng már a fősodratú politikai "elitünknél" is elterjedt, amikor Orbán szerint "Grófo, a király!" vagy, amikor a Messiás "pacekba" kihívta Orbánt.

A bevezetés hazai erőforrásaitól térjünk át az amerikai küszöbmajmokra.

kqed ír róla, hogy Kaliforniában mozgalom indult, hogy a fekete gyerekeket az óvodában ne érje hátrányos megkülönböztetés anyanyelvük (!) miatt, s ne erőltessék rájuk a standard amerikai angolt.

Egy Los Angelesben élő fekete politikai aktivista (már rosszul kezdődik), Ashley Williams - aki még leszbikus is - arról beszél, hogy gyerekkorában a nagymamája mindig kijavította a nyelvtani hibáit, s arra nevelték, hogy az iskolában kerülje a szlengeket, s a kiejtésnek megfelelően használja a szavakat, de ez őt frusztrálta. Világosan kitűnik, hogy a 1-2 generációval korábban még a feketékben is több nyelvi igényesség szorult, ám politikai aktivistáik ezt a kevés értéket is nem felfelé próbálták emelni, inkább a mélybe húzzák önmagukat.



Ashley Williams a gyerekével és "feleségével". Deviáns "szülőkkel" biztos sikeres élet vár a beszédhibás néger gyerekre... (Fotó:KQED)

"Fekete gyerekek generációi nőttek fel úgy, hogy megtanulták, az anyanyelvük nem elfogadható az iskolában vagy a munkahelyen. Sokan magukban hordozták azt a meggyőződést, hogy a fekete angol – amelyet néha afroamerikai népnyelvnek, AAVE-nek, afroamerikai nyelvnek vagy ebonicsnak is neveznek – rossz angol, tele szlenggel és nyelvtani hibákkal" - mondja Williams.

A Black Californians United for Early Care & Education társalapítójaként egy olyan mozgalom tagja, amelynek célja, hogy az óvodapedagógusokat és gondozókat arra ösztönözze, hogy legitimálják a fekete angol nyelvet, mint a gyermekek korai írás-olvasási készségeinek fejlesztésének és kulturális identitásuk tiszteletben tartásának eszközét.

Magyarul nem baj, ha a kis gengszterpalánta nem tud normálisan beszélni és írni, nem is kell megtanulnia, hisz neki ez a kultúrája, identitása, amit tiszteletben kell(ene) tartani.



Legalább a számtan már meg lett fosztva a rasszista beidegződésektől (illusztráció)

Az elmúlt másfél évben a BlackECE néven is ismert érdekvédelmi csoport szakmai továbbképzéseket kínált, hogy felhívja a figyelmet a fekete angol anyanyelvűek támogatásának fontosságára. Xigrid Soto-Boykin, az Arizona Állami Egyetem kisgyermekkori nyelvi szakértője szintén támogatja a hülyeséget: "Fontos, hogy a pedagógusokat kiképezzék a fekete angol nyelv legitimitásának felismerésére."

Egy országos tanulmány megállapította, hogy az államok 14%-ában aránytalanul magas a fekete gyermekek körében a beszéd- és nyelvi zavarok diagnózisa. Ezt a BlackECE véletlenül sem azzal magyarázza, hogy a fekete gyerekek esetleg gyengébb képességűek, hanem azzal, hogy az 1990 előtt pályájukat kezdő tanárok még nem voltak érzékenyítve, viszont örömmel konstatálják, hogy a BLM tevékenységének köszönhetően a fiatalabb generáció pedagógusai "le tudnak számolni a faji előítéletekkel", tehát a negró gyerek nem hülye, csak ilyen a kultúrája.

Talán néhány évtized múlva, a Lannert Juditok és Bódis Kriszták "szakmaiságának" köszönhetően lehet, hogy kiderül, az, hogy a cigányok megfejthetetlen szövegalkotása nem a helyesírás ignorálásáról és az igénytelenségről árulkodik, hanem önálló nyelvi szabályrendszert dolgoztak ki az ómigráns lingvisztikusok.

KG - Kuruc.info

Kapcsolódó: