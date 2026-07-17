Saját pártján belül is bírálatok érték Jens Spahnt, a német kóserkonzervatív CDU/CSU parlamenti frakcióvezetőjét, miután "férjével" béranya segítségével az Egyesült Államokban gyermekük született. A béranyaság Németországban tiltott.
A korrupciógyanúsan maszkbeszerző Jens Spahn "azonos nemű hitvese", Daniel Funke szerdán a közösségi médiában jelentette be, hogy megszületett fiuk, Georg. A Bildnek elmondta: a gyermek az Egyesült Államokban béranya közreműködésével jött a világra.
A "házaspár" a lapnak úgy nyilatkozott, hogy a béranya ezentúl is a család része marad, és Georgot egész életében elkíséri. Németországban engedélyezett az "azonos neműek házassága".
A béranyaság Németországban tilos, ugyanakkor a bíróságok 2014 óta bizonyos feltételek mellett elismerik a külföldön jogszerűen létrejött szülői jogviszonyokat.
A Bild szerint a CDU februárban döntött úgy, hogy fenntartja a béranyaság tilalmát, ám a béranya ekkor már a terhesség negyedik hónapjában járt.
Daniel Peters, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egyik tartományi vezetője a Bild című lapnak pénteken azt mondta: "Jens Spahnnak le kell mondania, mert szándékosan megkerülte a német jogot".
Peters elfogadhatatlannak nevezte, hogy a politikus magánéletében olyan megoldást választott, amelyet parlamenti képviselőként nem támogat, és amelynek legalizálására sem tett kísérletet.
Friedrich Merz német kancellár pénteken Emmanuel Macron francia elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján közölte, hogy az ügyet a CDU elnökségének következő ülésén megvitatják. Hozzátette, hogy nem lát okot sem a jogszabály módosítására, sem pártja béranyaságot ellenző álláspontjának megváltoztatására.
A politikust bírálók szerint Spahn kettős mércét alkalmazott, mivel maga is élt a külföldi béranyaság lehetőségével, miközben 2020-ban egészségügyi miniszterként nem támogatta annak németországi legalizálását.
A vita túlterjedt a CDU-n. Felix Banaszak, a Zöldek társelnöke magyarázatot kért Spahntól, Sophie Koch, a szociáldemokrata (SPD) kormány sokszínűségi biztosa pedig a szülői jogállás szabályozásának reformjára szólította fel a politikust.
(MTI nyomán)
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