Külföld, LMBTQP+ :: 2026. július 17. 22:33 ::

A CDU élbuzija miniszterként ellenezte a béranyaságot, majd az Egyesült Államokban cselezte ki a tiltást

Saját pártján belül is bírálatok érték Jens Spahnt, a német kóserkonzervatív CDU/CSU parlamenti frakcióvezetőjét, miután "férjével" béranya segítségével az Egyesült Államokban gyermekük született. A béranyaság Németországban tiltott.

korrupciógyanúsan maszkbeszerző Jens Spahn "azonos nemű hitvese", Daniel Funke szerdán a közösségi médiában jelentette be, hogy megszületett fiuk, Georg. A Bildnek elmondta: a gyermek az Egyesült Államokban béranya közreműködésével jött a világra.

A "házaspár" a lapnak úgy nyilatkozott, hogy a béranya ezentúl is a család része marad, és Georgot egész életében elkíséri. Németországban engedélyezett az "azonos neműek házassága".

A béranyaság Németországban tilos, ugyanakkor a bíróságok 2014 óta bizonyos feltételek mellett elismerik a külföldön jogszerűen létrejött szülői jogviszonyokat.



Daniel Funke (b) és Jens Spahn (fotó: Eva Oertwig / Schroewig / Picture Alliance)

A Bild szerint a CDU februárban döntött úgy, hogy fenntartja a béranyaság tilalmát, ám a béranya ekkor már a terhesség negyedik hónapjában járt.

Daniel Peters, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egyik tartományi vezetője a Bild című lapnak pénteken azt mondta: "Jens Spahnnak le kell mondania, mert szándékosan megkerülte a német jogot".

Peters elfogadhatatlannak nevezte, hogy a politikus magánéletében olyan megoldást választott, amelyet parlamenti képviselőként nem támogat, és amelynek legalizálására sem tett kísérletet.



A közösségi médiában osztottak meg képet a "családalapítás" öröméről

Friedrich Merz német kancellár pénteken Emmanuel Macron francia elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján közölte, hogy az ügyet a CDU elnökségének következő ülésén megvitatják. Hozzátette, hogy nem lát okot sem a jogszabály módosítására, sem pártja béranyaságot ellenző álláspontjának megváltoztatására.

A politikust bírálók szerint Spahn kettős mércét alkalmazott, mivel maga is élt a külföldi béranyaság lehetőségével, miközben 2020-ban egészségügyi miniszterként nem támogatta annak németországi legalizálását.

A vita túlterjedt a CDU-n. Felix Banaszak, a Zöldek társelnöke magyarázatot kért Spahntól, Sophie Koch, a szociáldemokrata (SPD) kormány sokszínűségi biztosa pedig a szülői jogállás szabályozásának reformjára szólította fel a politikust.

(MTI nyomán)

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