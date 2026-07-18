Külföld :: 2026. július 18. 20:54 ::

A brazil legfelsőbb bíróság nem engedélyezte, hogy az argentin elnök meglátogathassa Jair Bolsonarót

A brazil legfelsőbb bíróság nem engedélyezte, hogy Javier Milei argentin államfő meglátogathassa az államcsínykísérlet miatt elítélt és házi őrizetben tartott Jair Bolsonaro volt elnököt - derül ki a bírósági határozatból.

Brazil sajtóértesülések szerint Milei bejelentette, hogy július 29-én Sao Paulóban részt vesz Bolsonaro Liberális Pártjának elnökjelölt-választó gyűlésén, ahol a várakozások szerint Flávio Bolsonaro szenátort, a volt államfő fiát választják meg a párt elnökjelöltjének. Előtte pedig, július 25-én meglátogatná Jair Bolsonarót otthonában.

Alexandre de Moraes bíró azonban úgy döntött: harminc napos időtartamra minden látogató fogadását megtiltja a volt elnöknek, büntetésül, amiért a fia révén közzétett egy politikai hangnemű levelet, megsértve a rendelkezést, hogy tilos számára a közösségi médiában kommunikálni, akár harmadik fél révén.

A látogatófogadási tilalom alól csak orvosok, fizioterapeuták és ügyvédek kaphatnak mentességet.

A 71 éves Bolsonaro 27 éves börtönbüntetését tölti, amiért 2022-ben összeesküvést szervezett, hogy megakadályozza a jelenlegi, baloldali államfő, Luiz Ignáció Lula da Silva hatalomra kerülését.

A volt elnök egészségi okokból március óta brazíliavárosi otthonában házi őrizetben tölti a büntetését.

Moraes bíró arról is döntött, hogy a volt elnök nem fogadhat "politikai-választási" célú látogatásokat sem az októberi általános választások előtt, politikai üzenetet sem tehet közzé semmilyen módon, beleértve harmadik fél közreműködését.

Flávio Bolsonaro, aki feltehetőleg Lula da Silva ellenfele lesz az októberi választásokon, az X közösségi oldalon "visszaélésnek" nevezte a látogatófogadási tilalmat, és politikai indíttatásúnak Moraes döntését.

Jair Bolsonaro ügyvédei kérelmezték, hogy Milei július 25-én látogatást tehessen nála a Pablo Quirno külügyminiszter, Karina Milei elnöki hivatal főtitkár és egy tolmács alkotta küldöttség élén. Szombaton Moraes úgy döntött, hogy ez a kérés is tárgytalan az általános látogatási tilalom miatt.

(MTI)